Emniyet denetiminin ardından Altındağ'da eğlence mekanı ve 2 büfe yıkıldı

Emniyet denetiminin ardından Altındağ'da eğlence mekanı ve 2 büfe yıkıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Emniyet Müdürlüğü denetimlerinde güvenlik açısından uygun olmadığı değerlendirilen Altındağ'daki bir eğlence mekanı ve 2 büfe hakkında işlem başlatıldı. Altındağ Belediyesine yapılan bildirim ve tebligatın ardından 3 işletme belediye ekiplerince yıkıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvenlik açısından uygun olmadığı değerlendirilen bir eğlence mekanı ile 2 büfe, belediye ekiplerince yıkıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sonucunda Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanı ile 2 büfe hakkında işlem başlatıldı.
Altındağ Belediyesine iletilen bildirimin ardından işletme sahiplerine tebligat yapılarak yıkım süreci başlatıldı.
3 işletmenin yıkımı, belediye ekiplerince iş makineleriyle yapıldı.
Kaynak: AA
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