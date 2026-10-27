Emniyet denetiminin ardından Altındağ'da eğlence mekanı ve 2 büfe yıkıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvenlik açısından uygun olmadığı değerlendirilen bir eğlence mekanı ile 2 büfe, belediye ekiplerince yıkıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri sonucunda Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanı ile 2 büfe hakkında işlem başlatıldı.

Altındağ Belediyesine iletilen bildirimin ardından işletme sahiplerine tebligat yapılarak yıkım süreci başlatıldı.

3 işletmenin yıkımı, belediye ekiplerince iş makineleriyle yapıldı.