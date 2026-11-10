GESTAŞ, Bursa\'da 4. Bölge Müdürlüğüne iskele ve altyapı projelerini sundu

GESTAŞ, Bursa'da 4. Bölge Müdürlüğüne iskele ve altyapı projelerini sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GESTAŞ Genel Müdürü Yürükçü ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Altındağ, Bakanlığın 4. Bölge Müdürü Küçükkaptan'ı Bursa'da ziyaret etti. Görüşmede GESTAŞ'ın çevre ve altyapı projeleriyle iskele çalışmaları ele alındı, Bakanlığın desteklerine teşekkür edildi.
GESTAŞ Deniz Ulaşım, mevcut projeler ve hayata geçirmeyi planladığı yeni projelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ ile GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 4. Bölge Müdürü Dr. Mustafa Küçükkaptan'ı makamında ziyaret etti. Bursa'daki 4. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, GESTAŞ'ın devam eden çevre ve altyapı projeleri ile hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler ele alındı.
Altındağ ve Yürükçü, özellikle iskelelerde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında Dr. Mustafa Küçükkaptan'a bilgiler verirken; ziyaret sonunda, Bakanlık olarak GESTAŞ'a sunulan desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.
Kaynak: İHA
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