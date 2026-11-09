Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'ndeki çocuk parkında gece saatlerinde park halindeki motosiklette çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince köpüklü suyla söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Antalya'da park halindeyken alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı motosiklet Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince köpüklü su müdahalesi ile söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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