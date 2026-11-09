Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü
Haber Videosu

Antalya Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'ndeki çocuk parkında gece saatlerinde park halindeki motosiklette çıkan yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince köpüklü suyla söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da park halindeyken alev alev yanan motosikletten geriye demir yığını kaldı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 169 Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı motosiklet Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince köpüklü su müdahalesi ile söndürüldü. Motosikletten geriye demir yığını kalırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiMotosikletMuratpaşa3. SayfaAltındağİtfaiyeAntalyaGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400’den fazla ceza geldi Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi
Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
09:07
Dünyanın gözü Antalya’da COP31 bugün başlıyor
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:52
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
07:46
Altın haftaya yükselişle başladı 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
07:46
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 09:27:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çocuk parkında yanan motosiklet köpükle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android