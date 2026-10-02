U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor, Arsuz Altındağ Gençlikspor'u 5-4 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor, Arsuz Altındağ Gençlikspor'u 5-4 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
U19 Gelişim Ligi\'nde Kayserispor, Arsuz Altındağ Gençlikspor\'u 5-4 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

U19 Gelişim Ligi 2. hafta maçında Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor karşılaştı. 9 golün atıldığı mücadeleyi Kayserispor 5-4 kazandı; Kayserispor'da Ali Macit Soylu üç, Arsuz Altındağ Gençlikspor'da İlker Genç iki gol kaydetti.

U19 Gelişim Ligi 2. hafta maçında Arsuz Altındağ Gençlikspor ile Kayserispor karşılaştı. 9 golün atıldığı maçı Kayserispor 5-4 kazandı.

Hakemler: Mehmet Arif Yücel, Mehmet Fırıncıoğulları, Onur Karateke

Arsuz Altındağ Gençlikspor: İsa Bektaşlı, Arda Gül (Kutay Kemal Keskin dk. 41), Ahmet Korkmaz, Mustafa Furkan Seçer, Orhan Kök (Ahmet Eren Dümlü dk .41), Yakup Efe Polat (Arif Kaan Önder dk. 63), Berkay Kar, Görkem Kuzu, Enes Karadaş, İlker Genç (Hasan Özdemir dk. 41), Muhammed Ali Özgüç (Muhammet Aksoy dk. 41)

Kayserispor: Enes Aslan, Kerem Oğuztürk, Tarık Baturalp Başkan, Yiğit Ata Türk (Talha Yaşar dk. 46), Ahmet Hüseyin Altun, Hilmi Türkan (Emirhan Yerli dk. 63), Eralp Çam, Arda Günder (Berat Altıparmak dk. 63), Yusuf Göktuğ Özkılıç (Yiğit Efe Karadeli dk. 63), Ali Macit Soylu, Kadir Efe Çaloğlu (Arda İçgül dk. 52)

Goller: İlker Genç (Dk. 14, Dk. 40), Muhammed Ali Özgüç (Dk. 37), Ahmet Eren Dümlü (Dk. 60) (Arsuz Altındağ Gençlikspor) Arda Günder (Dk. 2), Ali Macit Soylu (Dk. 7, Dk. 30, Dk. 90+3), Ahmet Hüseyin Altun (Dk. 90+4) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Ahmet Korkmaz, Berkay Kar, Kemal Keskin, Enes Karadaş (Arsuz Altındağ Gençlikspor), Talha Yaşar, Kerem Oğuztürk, Ali Macit Soylu (Kayserispor)

Kaynak: İHA
KayserisporAltındağFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 10:29:34. #7.13#
SON DAKİKA: U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor, Arsuz Altındağ Gençlikspor'u 5-4 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei