Düzce'de kadın kooperatifi, 77 yaşındaki başkanı Nihal Altındağ'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Düzce'de kadın kooperatifi, 77 yaşındaki başkanı Nihal Altındağ'ın katılımıyla açıldı

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Düzce\'de kadın kooperatifi, 77 yaşındaki başkanı Nihal Altındağ\'ın katılımıyla açıldı
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Düzce'de kadınların üretime katkısı için kurulan Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Başkanı 77 yaşındaki emekli öğretmen Nihal Altındağ, kadın emeğini ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Düzce'de tamamı kadınlardan oluşan Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı. Kooperatif başkanı 77 yaşındaki emekli öğretmen Nihal Altındağ, kadınların emeğini ekonomiye kazandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bir kadının emeği bir aileyi, kadınların birlikteliği ise bir köyün geleceğini değiştirir" dedi.

Düzce'de kadınların üretime ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla kurulan Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin açılışı gerçekleştirildi. Tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin açılışında, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması ve tarımsal üretimde kadınların üstlendiği rol ön plana çıktı. Açılışa AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve kooperatif üyeleri katıldı.

"Birlikte kurduğumuz bir hayalin kapılarını açıyoruz"

Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nihal Altındağ, açılışta yaptığı konuşmada kooperatifin kadınların ortak emeği ve dayanışmasıyla hayata geçirildiğini söyledi. 77 yaşında olmasına rağmen üretmeye devam ettiğini belirten Altındağ, "Bugün burada yalnızca bir kooperatifin değil, birlikte kurduğumuz bir hayalin kapılarını açıyoruz. Ben 77 yaşında, emekli olmama rağmen hala çalışmaya ve üretmeye devam eden bir öğretmenim. Bir eğitimci olarak yıllarca çalışmanın, üretmenin ve hayal kurmanın önemine inandım. Bugün ise bu inancın kadınlarımızın emeğiyle gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Güven köyümüzün çalışkan, fedakar ve üretken kadınlarının emeklerini görünür kılmak, alın terlerini kazanca dönüştürmek için çıktığımız bu yolda hep birlikte emek verdik. Zaman zaman zorlandık ama birbirimize inanmaktan hiç vazgeçmedik. Çünkü biliyoruz ki bir kadının emeği bir aileyi, kadınların birlikteliği ise bir köyün geleceğini değiştirir. Bugün yalnızca bir üretim kapısı açmıyoruz; kadınlarımızın umutlarına, hayallerine ve geleceğine de yeni bir kapı aralıyoruz" dedi.

"Düzce'de 6 bin kadın çiftçi kayıtlı"

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ise kadınların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, kentteki kayıtlı çiftçi sayısına ilişkin bilgiler paylaştı. Uzun, "Toprağa emek veren, alın teriyle üreten, tarımın ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine büyük katkılar sağlayan tüm kadınlarımızın 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü gönülden kutluyorum. İlimizde toplam 28 bin çiftçimiz bulunmakta. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerimizin 6 binini kadınlar oluşturuyor. Yani yüzde 21'lik bir oranımız var. Ama tabii ki bizde aile çiftçiliği çok yaygın olduğu için toprağa emek veren kadın çiftçilerimizin sayısı çok daha fazla. Kadın çiftçilerimiz yalnızca tarımsal üretimin değil, aynı zamanda aile ekonomisinin, kırsal kalkınmanın ve toplumsal yaşamın temel taşlarından biridir. Tarlada, bahçede, serada, hayvancılık faaliyetlerinde büyük özveriyle çalışan kadınlarımız üretimin her aşamasında emekleriyle değer oluşturmakta, bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktarmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Düzce tam olarak bir tarım şehri"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de konuşmasında Düzce'nin kültürel çeşitliliğine, kadınların çalışkanlığına ve tarımsal üretimin önemine değindi. Keşir, "Müdüre hanımın da bahsettiği gibi bizim doğamız, kültürel çeşitliliği olan bir bölge. Aynı zamanda bu bölgenin kadınları da çok çalışkan. Ben de bu bölgenin çocuğuyum. Babam Kavakbıçkılı, annem Ozanlar köyünden. Burada komşuyuz hepimiz birbirimize. Çalışan kadınlar ve değişen, dönüşen dünyanın şartlarına da uygun yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Her şeyden önce müdüre hanımın da söylediği gibi bu çeşitliliği bir sonraki nesillere aktarmak sorumluluğumuz var elbette. Ama diğer taraftan tarım asla vazgeçemeyeceğimiz bir alan. Düzce tam olarak tarım şehri diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kadınların dayanışmasıyla hayata geçirilen kooperatifin Güven köyünde kadınların üretime katılımını artırması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AltındağEkonomiDüzceKadınSon Dakika

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