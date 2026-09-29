Ankara Altındağ'da iki mobilya dükkanında yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika
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Ankara Altındağ'da iki mobilya dükkanında yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

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Ankara Altındağ\'da iki mobilya dükkanında yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
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Ankara Altındağ'da Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta bitişik iki mobilya dükkanında bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen dükkanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Ankara'da bitişik halde duran iki mobilya dükkanında bilinmeyen nedenle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hasar oluşan dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta yer alan bitişik haldeki iki mobilya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen dükkanlarda soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Altındağ3. SayfaİtfaiyeOlaylarAnkaraGüncelSon Dakika

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