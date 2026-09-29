Ankara Altındağ\'da iki mobilya dükkanında yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok

Ankara'da bitişik halde duran iki mobilya dükkanında bilinmeyen nedenle meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, hasar oluşan dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta yer alan bitişik haldeki iki mobilya dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen dükkanlarda soğutma çalışmaları devam ederken, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı belirtildi.