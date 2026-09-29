Ankara Altındağ\'da yıkılan dükkandan metruk dükkana sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Ankara Altındağ'da yıkılan dükkandan metruk dükkana sıçrayan yangına müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Altındağ'da Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta kentsel dönüşüm için yıkılan dükkanda nedeni belirsiz bir yangın çıktı; alevler yandaki metruk dükkana sıçradı. İtfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışmasını sürdürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki metruk dükkanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Hacı Bayram Mahallesi Ayhan Sokak'ta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılan bir dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan metruk haldeki başka bir dükkana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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