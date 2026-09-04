Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika
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Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
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2022 yılında milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen oyuncu Ebru Şahin, ekranlardan uzak yaşamını sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şahin,bu kez İzlanda tatilinden verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift, önce Kuzey Makedonya’nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme’de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle paylaşmıştı.

Ebru Şahin’den nefes kesen <a class='keyword-sd' href='/izlanda/' title='İzlanda'>İzlanda</a> pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ebru Şahin, bu kez arkadaşlarıyla birlikte çıktığı İzlanda tatilinden fotoğraflar paylaştı.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

“YERLE GÖK ARASINDA BİR YERDE”

Tatilden farklı anlarını takipçileriyle paylaşan Şahin, yüzüne maske yaptığı bir karesine de yer verdi. Ünlü oyuncu, paylaşımına “Yerle gök arasında bir yerde” notunu düştü.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Şahin’in İzlanda kareleri kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

YENİ HOBİSİYLE DE DİKKAT ÇEKTİ

Ebru Şahin, tatil paylaşımlarının yanı sıra yeni hobisiyle de adından söz ettirdi. Renkli bir çalışma yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun boyama yaparken keyifli olduğu görüldü.

Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi
Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi

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Son Dakika Magazin Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Yardım edin nefes alamıyorum.. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ebru Şahin’den nefes kesen İzlanda pozları! Güzelliğiyle büyüledi - Son Dakika
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