Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı - Son Dakika
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Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı
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Ebru Şallı, İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde yaptığı Tai Chi ve Qi Gong hareketlerini takipçileriyle paylaştı. Formunu korumasıyla dikkat çeken Şallı, spor davetiyle de dikkat çekti.

Ünlü model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve spor rutininden kesitler paylaşmaya devam ediyor. Şallı, bu kez İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına karşı yaptığı Tai Chi ve Qi Gong hareketleriyle kamera karşısına geçti.

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü manzarası eşliğinde deniz kenarında egzersiz yapan Şallı, hareketleri sırasında esnekliği ve enerjisiyle dikkat çekti. Zihin ve beden dengesine odaklanan Tai Chi ve Qi Gong çalışmalarını açık havaya taşıyan Şallı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

Spor dolu anlarını paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, takipçilerine de adeta davette bulundu. Şallı, videosunun altına “Boğazda Tai Chi yapar mısın benimle?” notunu düşerek takipçilerini açık havada spora çağırdı.

Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı
Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı

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Son Dakika Magazin Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    kim bu ? 1 0 Yanıtla
  • Kzk Kzk :
    Sen de artık piyasadan mı çekil 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ebru Şallı Boğaz manzarasına karşı Tai Chi yaptı! Gören hayran kaldı - Son Dakika
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