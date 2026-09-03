Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor - Son Dakika
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Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
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Konser hazırlıkları kapsamında İstanbul’da kampa giren Aleyna Tilki, bu süreçte kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını açıkladı. Ünlü şarkıcı, aradığı kişide bulunmasını istediği özellikleri de sıraladı.

Aleyna Tilki, yaklaşan konserleri için İstanbul’da yoğun bir hazırlık dönemine girdi. Bir süredir kamp yaptığını belirten şarkıcı, bu süreçte kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

ARADIĞI ÖZELLİKLERİ TEK TEK SIRALADI

Tilki, yanında bulunacak kişinin yalnızca arkadaşlık etmesinin yeterli olmadığını belirterek aradığı özellikleri de paylaştı.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Ünlü şarkıcı; komik, empati yeteneği güçlü, doğayı seven ve yürüyüş yapmaktan hoşlanan birini aradığını belirtti. Tilki’nin listesinde daha sıra dışı kriterler de yer aldı.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Şarkıcı, aradığı kişide “Üstün zekalı olsun”, “Dark side’ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun” ve “Özgürlük takıntısı olsun” şartlarını aradığını açıkladı.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdülkerim Demir Abdülkerim Demir:
    kendinde zeka olmayınca hep böyle oluyor 8 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    borozanıda olsun mu 4 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ARADA BİRDE BANA ÇAKSIN DE TAMAM OLSUN 3 0 Yanıtla
    Ezman Ezman Ezman Ezman:
    doğayı boşuna seçmemiş ???????? 0 0
  • fightofgod29@gmail.com [email protected]:
    Kendinde olmayan şeyleri istemiş ya da kendisinde eksik kalan 0 0 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin Mevlüt Çetin:
    istiyor sadece 0 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Neyi 0 0
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