Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, sahneye dönüşü için yoğun bir egzersiz programıyla hazırlanıyor.

Ünlü şarkıcı Celine Dion, Katı Kişi Sendromu (SPS) nedeniyle verdiği uzun aranın ardından sahnelere dönmeye hazırlanıyor. 58 yaşındaki sanatçı, Paris’te gerçekleştireceği konser serisi öncesinde Salı gecesi kaldığı otele dönerken neşeli görüntüler sergiledi.

Kladığı otele girmeden önce sokakta dans eden Dion, hayranlarına komik yüz ifadeleri yaptı. Şarkıcının gece için tercih ettiği siyah, modern elbise ve siyah topuklu ayakkabılar da dikkat çekti.

ÜÇ YIL SONRA SAHNEYE DÖNÜŞ

Celine Dion, Katı Kişi Sendromu nedeniyle dünya turnesini iptal etmesinin ardından uzun süre sahnelerden uzak kaldı. Son altı yılda yalnızca bir kez performans sergileyen sanatçı, hastalığının hayatını nasıl etkilediğini 2024 yapımı “I Am: Celine Dion” belgeselinde gözler önüne serdi.

Dion’un sahnedeki son performansı 2024 Paris Olimpiyatları’nda gerçekleşti. Aynı yıl Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki bir Elie Saab moda etkinliğinde de şarkı söyleyen sanatçı, daha sonra Paul McCartney ve Coldplay konserlerinde seyirciler arasında görüldü.

PARİS’TE 10 GECELİK KONSER

Dion, mart ayında Paris’te sahnelere döneceğini duyurdu. Ünlü şarkıcı, eylül ve ekim aylarında 40 bin kişi kapasiteli bir arenada 10 gecelik bir konser serisi gerçekleştirecek.

Yoğun talep üzerine konser programına 16 yeni performans daha eklendi. Böylece Dion’un konser serisinin Mayıs 2027’ye kadar devam etmesi planlanıyor.

Şarkıcı, doğum gününde yaptığı duyuruda sahnelere dönüşünü “hayatımın en güzel hediyesi” olarak nitelendirdi.

Dion, yayınladığı videoda yeniden sahneye çıkmaya tamamen hazır olduğunu belirterek kendisini iyi ve güçlü hissettiğini söyledi. Şarkıcı ayrıca yeniden şarkı söylediğini ve dans etmeye başladığını ifade etti.

SAHNEYE DÖNÜŞ İÇİN YOĞUN HAZIRLIK

Celine Dion, Harper’s bir dergiye verdiği röportajda sahneye dönüş için uyguladığı yoğun egzersiz programından da bahsetti.

Şarkıcı, haftada üç kez 90 dakikalık pilates seanslarına katılıyor. Bunun yanı sıra haftada iki kez bale dersleri alıyor.

Yıllar süren belirtilerin ardından 2022 yılında SPS teşhisi konulan Dion, hastalığın ilerleyici bir durum olduğunu söyledi. Nadir görülen nörolojik bozukluk, kaslarda sertliğe ve ağrılı kasılmalara neden olabiliyor.

Dion, hastalığın günlük hayatının farklı alanlarını etkilediğini daha önce de açıklamıştı. Kasılmaların zaman zaman yürümesini zorlaştırdığını ve ses tellerini alıştığı şekilde kullanmasına engel olduğunu söylemişti.

Şarkıcı, gücünü ve yeniden performans sergileme yeteneğini kazanmak için spor hekimliği terapistiyle yoğun bir şekilde çalıştığını da belirtmişti.

“ONLARA HAYATTA OLDUĞUMU SÖYLEMEK İSTİYORUM”

Celine Dion, hastalığı nedeniyle üç yıl boyunca hayranlarından uzak kaldığını ve bu süreçte kendisini izole ettiğini anlattı. Bu dönemde doğaya olan ilgisinin de arttığını söyleyen sanatçı, ağaçları kendi mücadelesinin bir metaforu olarak gördüğünü ifade etti.

Dion, uzun bir aranın ardından hayranlarıyla yeniden buluşacak olmanın heyecanını da dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, “Çok uzun zaman oldu, onlara onları ne kadar özlediğimi gösterecek bir şeyler sunmak istiyorum” dedi.

Hayranlarının kendisine verdiği desteğe de değinen Dion, onların albümlerini satın aldığını ve konser biletlerine para ödediğini hatırlatarak kendisine bu hayatı yaşama fırsatını onların verdiğini söyledi.

Şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada ise sahneye çıkmaya hazır olduğunu belirterek, “Kendime ve cesaretime inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.