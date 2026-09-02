İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır - Son Dakika
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İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın İsrail'e saldırma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek, 'Uçaklarımız kalkmaya hazır' dedi. Katz, İran'ın Yahudi bayramları sırasında saldırı başlatabileceğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasıyla Tahran'ın İsrail'e saldırma ihtimalinin yükseldiğini öne sürerek, "Uçaklarımız havalanmaya hazır." tehdidinde bulundu. Katz'ın açıklamalarının bugün Ynet ve Yedioth Ahronoth tarafından düzenlenen konferansta yapıldığı doğrulanıyor.

İRAN'IN YAHUDİ BAYRAMLARINDA SALDIRABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Katz, İran'ın eylül ayında kutlanacak Yahudi bayramları sırasında İsrail'e saldırabileceğini iddia etti.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskısının artmasının Tahran'ın İsrail'e yönelik olası saldırı riskini yükselttiğini savunan Katz, "ABD ile koordineli olarak savunma ve saldırı açısından hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"UÇAKLARIMIZ HAVALANMAYA HAZIR"

İran'ın Lübnan, işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze nedeniyle saldırıya geçebileceğini öne süren Katz, İsrail'in böyle bir senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Katz, "Uçaklarımız havalanmaya hazır." ifadeleriyle Tahran'ı tehdit etti. Ayrıca İran'ın saldırması halinde İsrail'in "büyük güçle" karşılık vereceğini söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Tahran, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ankara Haymana dan ISRAIL e bin selam 0 0 Yanıtla
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