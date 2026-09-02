Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla... - Son Dakika
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Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
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Spot: Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu için şampiyonluk ve puan tahminlerini güncelledi. Son verilere göre Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 50,5'e yükselirken, Galatasaray'ın ihtimali yüzde 35,6'ya geriledi. Yapay zekanın puan tahmininde sarı-lacivertliler 82 puanla zirvede yer aldı.

Süper Lig'de sezonun ilk haftaları geride kalırken Euro Club Index'in şampiyonluk tahmini güncellendi. Takımların mevcut performansları üzerinden yapılan hesaplamada sezon sonunda oluşması beklenen puan durumu da ortaya çıktı.

Tahmine göre şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile Galatasaray ilk iki sırada yer alırken, Beşiktaş üçüncü, Trabzonspor ise dördüncü sırada gösterildi.

FENERBAHÇE'NİN İHTİMALİ YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

Fenerbahçe'nin daha önce yüzde 43,1 olarak hesaplanan şampiyonluk ihtimali yüzde 50,5'e yükseldi. Sarı-lacivertlilerin sezonu 82 puanla şampiyon tamamlayacağı tahmin edildi. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali ise yüzde 37,6'dan yüzde 35,6'ya geriledi. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda 79 puana ulaşarak ikinci sırada kalacağı öngörüldü.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI YÜKSELDİ

Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali yüzde 10,4'ten yüzde 10,8'e çıktı. Siyah-beyazlıların sezon sonu puan tahmini ise 71 olarak hesaplandı. Trabzonspor cephesinde ise önemli bir düşüş yaşandı. Bordo-mavililerin yüzde 6,9 olan şampiyonluk ihtimali yüzde 2,3'e gerilerken, sezonu 61 puanla dördüncü tamamlayacağı tahmin edildi.

İŞTE YAPAY ZEKANIN SÜPER LİG TAHMİNİ

Euro Club Index'in sezon sonu puan tahminine göre sıralama şöyle:

  • Fenerbahçe: 82 puan
  • Galatasaray: 79 puan
  • Beşiktaş: 71 puan
  • Trabzonspor: 61 puan
  • Başakşehir: 50 puan
  • Samsunspor: 46 puan
  • Kasımpaşa: 45 puan
  • Rizespor: 43 puan
  • Çorum FK: 43 puan
  • Gençlerbirliği: 42 puan
  • Göztepe: 41 puan
  • Kocaelispor: 40 puan
  • Amed Sportif: 40 puan
  • Konyaspor: 39 puan
  • Alanyaspor: 38 puan
  • Erzurumspor: 34 puan
  • Gaziantep FK: 33 puan
  • Eyüpspor: 20 puan

Tahmine göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sezon sonunda yalnızca 3 puanlık fark oluşacak. Alt sıralarda ise Eyüpspor, Gaziantep FK ve Erzurumspor'un son üç basamakta kalacağı öngörülüyor.

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Son Dakika Spor Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    yapay zeka mı belirliyor ligi normal zekalılar geri zekalımı oldu 1 0 Yanıtla
  • kaanbalaban kaanbalaban:
    yapay zekanın yalan zeka olduğunu mayısta göreceğiz. Mayıslar bizimdir. 0 0 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Fenerliler bunu okuyunca sevinmiştir :)) Yahu yapmayın böyle şeyler, heveslendirmeyin insanları :)) yapay zekaya kalmış işleri :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla... - Son Dakika
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