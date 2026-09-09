6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki... - Son Dakika
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6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
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Premier Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Hull City, ilk 3 haftada kalesinde gol görmezken kulübün sahibi Acun Ilıcalı'dan futbolcularına sıra dışı bir vaat geldi. Ilıcalı, serinin devam etmesi halinde “Onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim” ifadelerini kullandı.

Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hull City, yeni sezona dikkat çekici bir başlangıç yaptı. İlk 3 karşılaşmada 7 puan toplayan İngiliz ekibi, bu süreçte kalesinde tek bir gol bile görmedi.

Hull City, 12 Eylül'de sahasında Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde kulübün sahibi Acun Ilıcalı, takımının savunma performansına dikkat çekerken futbolcularına verdiği vaatle dikkat çekti.

6 MAÇTIR KALESİNDE GOL GÖRMÜYOR

Acun Ilıcalı, Hull City'nin serisinin yalnızca bu sezonla sınırlı olmadığını belirterek geçen sezon oynanan play-off karşılaşmalarını da hatırlattı.

Ilıcalı, “Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...

“LAS VEGAS'I ONLARA GETİRECEĞİM”

Geçtiğimiz sezon play-off yarı finali öncesinde futbolcularına Las Vegas gezisi sözü verdiğini hatırlatan Ilıcalı, serinin sürmesi durumunda çıtayı yükselteceğini söyledi.

Ilıcalı, “Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim” dedi.

PREMIER LİG'E 7 PUANLA BAŞLADILAR

Hull City, Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. İkinci haftada Coventry City deplasmanından 1-0 galip ayrılan ekip, üçüncü haftada Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı. İlk 3 karşılaşmada 7 puan toplayan Hull City, 3 gol atarken kalesinde gol görmedi.

SIRADAKİ RAKİP CHELSEA

Hull City'nin gol yememe serisi 12 Eylül'de önemli bir sınavdan geçecek. Acun Ilıcalı'nın takımı, Premier Lig'de sahasında Chelsea'yi konuk edecek.

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki... - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki... - Son Dakika
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