Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

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Sancaktepe'de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ın alacak kavgmasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın tutuklu şüphelisi Zehra G.'nin ifadesi ortaya çıktı. Bakış'ı kasten öldürmediğini ve çakıyı koruma amaçlı çıkardığında maktulün üzerine yüklendiğini iddia eden şüpheli, suç aletini ise bir rögar kapağına attığını savundu.

Sancaktepe’de milli cimnastik antrenörü Funda Bakış’ı (39), alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Zehra G.’nin (21) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Zehra G., “Olay günü Funda’ya mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj atarak alacağımı istedim. Biz kafede otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Funda bana, ‘Seni bitireceğim’ dedi. Çantanın içerisinde taşıdığım çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm. Bu esnada Funda vücuduyla bana saldırmak amacıyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı. Bıçağı çoluk çocuk bulmasın diyerek oradaki bir rögarın içine attım. Olay yerine sadece konuşmak amacıyla gitmiştim. Ben Funda’yı kasten bıçaklamadım" dedi.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü Abdurrahmangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, milli cimnastik antrenörü Funda Bakış ile daha önce aynı spor salonunda çalışan Zehra G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bakış, göğsünden bıçaklandı. Ağır yaralanan Bakış, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmada, Zehra G.’nin spor salonunda çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Bakış’a verdiği, ikili arasında bu nedenle alacak husumeti bulunduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan Zehra G. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Ahmet Hasan U. (21) ve Erhan Ş. (21), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zehra G.’nin ‘Hakaret’, Ahmet Hasan U.’nun ise ‘Kasten yaralama’ suçundan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra G., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraflar arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Funda Bakış’ın bıçaklandığı ve şüphelilerin koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zehra G.’nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Zehra G., ifadesinde, "Erhan Ş. erkek arkadaşım, Ahmet Hasan U. ise Erhan’ın arkadaşı olur. Funda Bakış isimli şahsı yaklaşık 1 senedir tanıyorum. Bu şahıs Sancaktepe ilçesinde bir alışveriş merkezi içerisindeki jimnastik salonunda yardımcı antrenör olarak çalışıyordu. Süreç içerisinde Funda’ya elden 20 bin lira ve 2 çeyrek altın borç vermiştim. Ayrıca 100 bin lira kredi çekmiştim. Kredinin ilk 2 taksitini ödedi. Kalan taksitleri ve diğer borçları ödemedi. 2026 yılının Haziran ayında Funda’nın kardeşi olan, aynı zamanda çalıştığım salonun koordinatörü olan Serkan K. işe geç kalmamı bahane ederek beni işten çıkardı. 1 yılımın dolmasına birkaç gün vardı. 1 yılım dolmadan işten çıkarıldığım için tazminat alamadım. Funda ile kötü ayrılmadım. Başlangıçta diyaloğumuz vardı. Kendisinden borçlarını ödemesini istedim. Ancak beni bugüne kadar oyaladı” dedi.

Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı

"KARDEŞİ GEÇ KALMAMI BAHANE EDEREK BENİ İŞTEN ÇIKARDI"

Zehra G. "Olay günü de Funda’ya mesajlaşma uygulaması üzerinden mesaj atarak alacağımı istedim. Akabinde bu konu ile ilgili erkek arkadaşım Erhan ile görüştüm. Erhan da Funda’nın eşi olan Muhammed Fatih B. ile konuşmuş. Bir süre sonra Erhan bana Muhammed Fatih’in kendisini çağırdığını, onunla konuşmaya gideceğini, benlik bir durum olmadığını, erkek erkeğe konuşacaklarını söyledi. Ben o esnada bir alışveriş merkezindeydim. Saat 19.00 sıralarında Erhan beni arayarak Muhammed Fatih ile görüştüğünü, benim de Funda ile görüşeceğimi söyledi. Bunun üzerine ben otobüsle Erhan’ın olduğu yere gittim. Erhan ve arkadaşı Ahmet, Funda’ların sitesinin biraz ilerisinde cadde üzerinde bekliyorlardı. Ben geldikten sonra Erhan, Fatih’e haber verdi. Bir süre sonra Muhammed Fatih yanımıza geldi. Ben Muhammed Fatih’e eşi Funda ile görüşmek istediğimi söyledim. O da yanımızda Funda’yı telefon ile aradı, sesi hoparlöre verdi. Ben Funda’ya kendisiyle yüz yüze konuşmak istediğimi söyledim. Funda 15 dakika içinde geleceğini söyledi" dedi.

"KORKTUM VE KAÇTIM, FUNDA BENİ KOVALADI"

Zehra G., “Biz Erhan ve Ahmet ile birlikte Funda’yı beklemek üzere yakınlardaki bir kafeye gittik. Biz giderken Muhammed Fatih, ‘Siz 3 kişi gelmişsiniz, evin önünde beni taciz ediyorsunuz, polis çağıracağım’ dedi. Biz kafede otururken Funda, kardeşi Serkan ve tanımadığım bir şahısla geldi. Serkan yanımıza gelerek bizi dışarıya davet etti. Erhan ile birlikte Funda’nın yanına gittik. Serkan konunun ne olduğunu sordu. Ben de Funda’nın bana borcu olduğunu, onun için geldiğimizi söyledim. Bunun üzerine Funda bana tekme attı. Akabinde Erhan’a da tekme attı. Bu esnada olay yerine polis geldi. Serkan ve Erhan konuşurken Serkan’ın Erhan’ı itmesi üzerine polislerin yanında arbede çıktı. Bu sırada ben Funda ile ben göz göze geldim. Funda bana, ‘Seni bitireceğim’ dedi. Ben de Funda’nın saldırgan olduğunu ve benden güçlü olduğunu bildiğim için bana zarar vereceğini düşünerek korktum ve yolun karşı tarafına kaçtım. Funda arkamdan beni kovaladı” dedi.

"FUNDA’YI KASTEN BIÇAKLAMADIM"

Zehra G., "Üzerimde kol çantam vardı. Çantanın içerisinde sürekli taşıdığım açılır kapanır bir çakı vardı. Bu çakıyı çıkarıp açtım ve arkamı döndüm. Bu esnada Funda vücuduyla bana saldırmak amacıyla üzerime yüklendi. Elimdeki bıçak kendisine saplandı. Ben kesinlikle bu bıçağı kendisine savurmadım, kendisini kasıtlı olarak bıçaklamadım. Funda’nın aldığı bıçak yarası benim iradem ve kastım dışındadır. Funda’ya bıçağın girdiğini anlayınca korku ve panikle çantamı da olay yerinde bırakarak kaçtım. Ben bir ticari taksiye bindim. Metro yakınlarında araçtan indim. Bıçak halen bendeydi. Bu bıçağı çoluk çocuk bulmasın diyerek oradaki bir rögarın içine attım. Bir müddet yürüdükten sonra bir vatandaştan telefon isteyerek polisi bulunduğum yere çağırdım. Ben olay yerine sadece Funda ile konuşmak amacıyla gitmiştim. Olayı başlatan ve büyüten Funda ve onun ailesidir. İfademde belirttiğim gibi ben Funda’yı kasten bıçaklamadım” dedi.

Kaynak: DHA

Sancaktepe, Doğan Can, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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