Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

Okan Buruk ve İsmail Kartal\'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi için teknik direktörlerin çekilen resmi fotoğraflarında Okan Buruk ile İsmail Kartal'ın pozları arasındaki fark dikkat çekti. Okan Buruk'un takım elbiseli ve özenli çekimi beğenilirken, İsmail Kartal'ın daha sade kareleri “Şampiyonlar Ligi gibi bir organizasyona göre sönük kaldı” yorumlarını beraberinde getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımların teknik direktörleri için gerçekleştirilen resmi fotoğraf çekimlerinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kareleri arasındaki farklılık dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN FOTOĞRAFI BEĞENİLDİ

Okan Buruk, çekimlerde takım elbiseyle kameranın karşısına geçti. Buruk'un pozu, ışık kullanımı ve fotoğrafın genel sunumu daha profesyonel bir görüntü ortaya çıkardı.

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

İSMAİL KARTAL'IN KARELERİ SÖNÜK BULUNDU

İsmail Kartal ise çekimlerde beyaz polo tişörtle kamera karşısına geçti. Kartal'ın daha sade bir ortamda çekilen fotoğrafları, Okan Buruk'un kareleriyle karşılaştırıldığında “Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyona göre sönük kaldı” yorumlarını beraberinde getirdi. İki teknik direktörün fotoğrafları arasındaki kıyafet, ışık ve genel sunum farkı dikkat çekti.

Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu
Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu

İsmail Kartal, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa... Ailesinin karşı çıkmasına rağmen oğluna Ronaldo adını verdi: Bir çocuğum daha olursa...
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
Galatasaray’ın Sporting maçı kadrosu belli oldu Osimhen yok Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok
Milyonluk vurgunda yeni detaylar Çaldıklarını sevgilisine harcamış Milyonluk vurgunda yeni detaylar! Çaldıklarını sevgilisine harcamış
Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu Rönesans Rezidans davasında yeni bilirkişi raporu sanıkları asli kusurlu buldu
Mansur Yavaş, CHP kararını verdi Mansur Yavaş, CHP kararını verdi
Hindistan’da tarihi tapınak erozyonla Ganj’a çöküp sulara gömüldü Hindistan'da tarihi tapınak erozyonla Ganj'a çöküp sulara gömüldü

10:08
6 maçtır gol yemiyorlar Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
6 maçtır gol yemiyorlar! Acun Ilıcalı futbolcularına öyle bir söz verdi ki...
10:03
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak
09:48
Bir il bu skandalı konuşuyor İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
09:33
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra’nın ifadesi ortaya çıktı
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'nın ifadesi ortaya çıktı
08:54
İbre tersine döndü Yeni Parti’ye geçen 6 vekil CHP’ye dönmek istiyor
İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor
08:42
Hürmüz’de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı Gözler akaryakıtta
Hürmüz'de savaş büyüyor, petrol 100 dolara dayandı! Gözler akaryakıtta
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 10:15:13. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi pozları olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement