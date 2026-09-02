Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama - Son Dakika
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Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama

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Beyoğlu'nda 4 çocuk, sokakta darbettikleri 38 yaşındaki Abdullah A.'nın cep telefonu ile cüzdanındaki 2 bin lirayı gasbetti. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, Güven Timleri tarafından yakalandı. Toplam 21 suç kaydı bulunan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu’nda sabaha karşı meydana gelen olayda, yas yaşları 14 ile 15 arasında değişen 4 çocuk, sokakta karşılaştıkları adamı ölesiye darbedip gasp etti. Toplamda 21 ayrı suç kaydı bulunan ve çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına takılan şüpheliler, Güven Timleri’nin başarılı operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Gece Yarısı Gasp Dehşeti

Olay, Firuzağa Mahallesi’nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; A.D. (15), M.A. (14), A.K. (14) ve T.Y.C. (14) isimli 4 şüpheli, sokakta karşılaştıkları Abdullah A.’ya birdenbire saldırdı. Talihsiz adamı darbeden gözü dönmüş gruptakiler, Abdullah A.’nın cep telefonunu ve cüzdanında bulunan 2 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama

Güven Timleri Adım Adım İz Sürdü

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek faillerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 çocuk, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı incelemelerinde, yaşlarının küçüklüğüne rağmen kabarık birer suç dosyasına sahip oldukları anlaşıldı. 11 ayrı suç kaydıyla başı çeken A.K.’nin (14) dosyasında yağma, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanma ve silahla işlenen suçlar yer alıyor. 

Diğer şüphelilerden T.Y.C.’nin (14) kasten yaralama, açıktan hırsızlık, yağma ve otomobilden hırsızlıktan 5 kaydı; M.A.’nın (14) yağma ve motosiklet hırsızlığından 3 kaydı; A.D.’nin (15) ise yine yağma suçundan 2 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan A.D., M.A., A.K. ve T.Y.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sokakta darbedip telefon ve parayı gasp ettiler: 4 çocuğa tutuklama - Son Dakika

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