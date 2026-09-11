Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Jennifer Lawrence, Instagram'a katılmasının ardından takipçilerinden kendisine karşı kaba davranmamalarını istedi. Olumsuz yorumlardan çekindiğini esprili bir dille anlatan ünlü oyuncu, kaba sözlerle incinebilecek "bebeğin" kendisi olduğunu söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Instagram'a katıldı. Yeni hesabıyla takipçilerinin karşısına çıkan Lawrence'ın ilk gündemlerinden biri ise kendisine yapılabilecek yorumlar oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN TEK BİR İSTEĞİ VAR

Instagram'daki sert yorumlardan çekindiğini esprili bir dille anlatan Lawrence, takipçilerinden kendisine karşı nazik davranmalarını istedi.

Ünlü oyuncu, insanların yorum yaparken dikkatli olması gerektiğini söylerken, kaba sözlerle incinebilecek "bebeğin" kendisi olduğunu söyleyerek espri yaptı.

KABA YORUMLARDAN ÇEKİNİYOR

Lawrence'ın daha Instagram macerasının başında olumsuz yorumlar konusundaki endişesini dile getirmesi dikkat çekti.

Özel hayatını ve dijital platformlardaki varlığını uzun süre sınırlı tutan oyuncu, böylece Instagram dünyasına da adım atmış oldu.

ESPRİLİ UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Takipçilerinden yalnızca kendisine karşı kaba davranmamalarını isteyen Lawrence, bu talebini ciddi bir uyarı yerine kendine özgü esprili bir ifadeyle dile getirdi.

Ünlü oyuncunun Instagram'a katılmasıyla birlikte platformda nasıl bir içerik çizgisi izleyeceği de merak konusu oldu.

Jennifer Lawrence, Hollywood, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim Ahmet’in hayali 2 tüp kana bağlı Hastane yatağından Harvard’a uzanan azim! Ahmet'in hayali 2 tüp kana bağlı!
Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor Tokenlaştırılmış hisselerde rekabet hızlanıyor: Likidite ve işlem derinliği öne çıkıyor
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü Irkçı ve şiddet paylaşımlarına 9 gözaltı! Adreslerinden çıkanlar dehşete düşürdü
3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı 3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit: Sadece birkaç adım kaldı
Derbinin en çok konuşulan ismiydi MHK’den Halil Umut Meler kararı Derbinin en çok konuşulan ismiydi! MHK'den Halil Umut Meler kararı
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:31
Aziz Yıldırım’ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı İsmail Kartal için konuşurken...
Aziz Yıldırım'ın dün geceki açıklamasında herkes aynı detaya takıldı! İsmail Kartal için konuşurken...
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 13:07:45. #7.13#
SON DAKİKA: Jennifer Lawrence Instagram'a katıldı! Takipçilerinden tek bir isteği var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement