Bodrum’da sosyete gecesi! Dört ünlü isim, tek parti

Bodrum’da düzenlenen özel davette sosyetenin tanınan isimleri bir araya geldi. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Melis Tok ve Işık Tekışık, doğum günlerini aynı organizasyonda kutladı.

Başak burcu olan dört doğum günü sahibi için gecede dört ayrı pasta hazırlandı. Pastaların üzerindeki mumları üfleyen isimler, yeni yaşlarını dostlarıyla birlikte kutladı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Renkli partiye Arzu Sabancı’nın kızları Tuğana Sabancı Kaya, Melisa Sabancı Kanatlı ve Zeynep Çelikoğlu’nun yanı sıra Çiğdem Yüksel, Melis Ağazat, Mehtap Ferah ve Güneş Sertkaya da katıldı.

Yakın dostların bir araya geldiği gecede sohbet ve kahkaha eksik olmadı. Davetliler, doğum günü sahiplerinin mutluluğuna ortak olurken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel, mumlarını üfledikten sonra birlikte dans etti. Dört doğum gününün aynı gecede kutlandığı Bodrum’daki parti, dostların bir araya geldiği keyifli ve eğlenceli anlarla sona erdi.