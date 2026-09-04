Ünlü sunucu duş alırken videosunu kızına çektirdi! Sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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Ünlü sunucu duş alırken videosunu kızına çektirdi! Sosyal medyadan paylaştı

Ünlü sunucu duş alırken videosunu kızına çektirdi! Sosyal medyadan paylaştı
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İngiliz televizyon sunucusu Julia Bradbury, kitabının bir numaraya yükselmesini duşta çekilen eğlenceli bir videoyla kutladı. Çıplak halde köpükler içinde dans eden Bradbury’nin görüntüleri dikkat çekti.

İngiliz televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Julia Bradbury, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli görüntülerle dikkat çekti. 56 yaşındaki sunucu, “Hack Yourself Healthy” adlı kitabının en çok satanlar listesinde zirveye çıkmasını duşta kutladı.

Geçtiğimiz yıl kitabın yayımlandığı dönemde Bradbury’nin genç kızı tarafından çekilen görüntülerde, ünlü sunucunun duşta köpükler içinde olduğu görülüyor. Bradbury, vücudunu elleriyle kapatırken kızının “Çekim yapıyorum” demesi üzerine kameraya dönerek tepki veriyor. Kitabının bir numaraya yükseldiğini öğrenen Bradbury ise büyük bir sevinç yaşayarak duşun içinde zıplamaya başlıyor.

Videonun ardından kitabın karton kapaklı baskısının satışa çıktığı da duyuruluyor. Bradbury’nin samimi ve eğlenceli paylaşımı, hayranlarından da ilgi gördü.

Daha önce Countryfile programının sunuculuğunu yapan Bradbury, 2014 yılında programdan ayrıldı. Ünlü isim, 2021 yılında meme kanseri teşhisi aldı ve aynı yıl mastektomi operasyonu geçirdi. Tedavisinin ardından kanseri yenen Bradbury, sonraki dönemde sağlıklı yaşam ve doğa konularına daha fazla odaklandı.

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Son Dakika Magazin Ünlü sunucu duş alırken videosunu kızına çektirdi! Sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mahmut Deniz Mahmut Deniz:
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SON DAKİKA: Ünlü sunucu duş alırken videosunu kızına çektirdi! Sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
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