Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

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Jennifer Lopez, son konserinde talihsiz bir kostüm kazası yaşadı. Şarkı söyleyip dans ettiği sırada kıyafeti kayan ünlü şarkıcı frikik verirken, yardımına koşan dansçısı zor anları kısa sürede toparladı.

Cesur sahne tarzı ve enerjik performanslarıyla tanınan Jennifer Lopez, konser sırasında talihsiz bir kostüm kazası yaşadı.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Sahnede şarkısını seslendirip dans eden dünyaca ünlü şarkıcının eteği, hareketli koreografi sırasında bir anda düştü. Ünlü şarkıcı kıyafetinin azizliğine uğrarken, yaşanan durumu fark eden dansçısı hemen harekete geçti.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Müzik devam ederken Lopez’in yanına gelen dansçı, yere düşen kostümü alarak ünlü sanatçının kıyafetini yeniden toparlamasına yardımcı oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Kostümünü yeniden giyen Lopez, yaşanan aksiliğe rağmen sahneden ayrılmadı. Ünlü şarkıcı, koreografisine kaldığı yerden devam ederek konserini sürdürdü.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

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Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti - Son Dakika

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