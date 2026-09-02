Pınar Sabancı’nın kedisi öyle bir şey yaptı ki! gören şaştı kaldı

Klinik psikolog Pınar Sabancı, bu kez kedisi Dante’nin sıra dışı becerisiyle gündeme geldi. Sabancı’nın evinden paylaştığı görüntüde tekir kedisi, alışık olduğumuz kum kabının yerine klozeti kullanırken görüldü.

Dante’nin bu marifetini paylaşan Sabancı, “Boşuna demiyorlar, tekirler kedilerin profesörüdür diye... Bu da oldu. Akıl küpümüz Dante, tuvaleti kullanmayı öğrendi” notunu düştü.

Kedisinin klozeti kullanmayı öğrenmesi şaşkınlık yaratırken, Sabancı Dante’nin başka becerilerinin de olduğunu anlattı.

KAPILARI VE PENCERELERİ DE AÇABİLİYOR

Dante’nin evde kilitli olmayan kapı ve pencereleri açabildiğini belirten Sabancı, kedisinin taktıkları tasmadan da kısa sürede kurtulduğunu söyledi.

Sabancı, “Eğer kilitlemediysek evdeki bütün kapı ve camları da açabiliyor. Boynuna taktığımız tasmayı da aynı gün çıkarıp atmış. Ötekiler ise aylardır tasmayla geziyor” ifadelerini kullandı.

“Zenginin kedisi böyle olur” ve “Yakında sifonu da çeker” gibi esprili yorumların yanı sıra, bir kullanıcı “Tuvalete takıldım ben.. Dışarıdan olduğu gibi görünmüyor mu içerisi” yorumuyla klozetin tasarımına dikkat çekti.