21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya - Son Dakika
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21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya

21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya
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Pentagram grubundan geçtiğimiz günlerde ayrılan gitarist Metin Türkcan, 21 yıl boyunca birlikte sahne aldığı ve 2017’de yollarını ayırdığı Şebnem Ferah’a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Türkcan, Ferah’ın sahnede kendi çaldığı gitar kayıtlarını kullanmaya devam ettiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Pentagram grubuyla yollarını ayıran gitarist Metin Türkcan, müzik dünyasında gündem olan bir açıklamaya imza attı.

21 yıllık dostluğa yakışmadı! <a class='keyword-sd' href='/sebnem-ferah/' title='Şebnem Ferah'>Şebnem Ferah</a> ve eski gitaristi karşı karşıya

55 yaşındaki müzisyen, 21 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştığı ve 2017 yılında yollarını ayırdığı Şebnem Ferah’a sosyal medya üzerinden sitem etti.

Altı yıllık aranın ardından haziran ayında yeniden sahnelere dönen ve konserlerine devam eden Şebnem Ferah, sosyal medya hesabından yeni konser takvimini takipçileriyle paylaştı.

21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya

Türkcan ise Ferah’ın paylaşımının altına yaptığı yorumla eski çalışma arkadaşına tepki gösterdi.

“SİZCE ETİK Mİ?”

Metin Türkcan, yorumunda 2017 yılında yollarını ayırdığı grup, sanatçı veya oluşumun sahnede kendi kayıtlarını kullanmaya devam ettiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya

Türkcan, “2017'de yollarımı ayırdığım grup, sanatçı veya oluşumun halen sahnede benim kayıtlarda çaldığım gitarları bangır bangır kullanıyor olması sizce etik mi?” ifadelerini kullandı.

Türkcan’ın bu sözlerinin ardından gözler Şebnem Ferah’a çevrildi. Ancak Ferah, konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Son Dakika Magazin 21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: 21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya - Son Dakika
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