Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum” - Son Dakika
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Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco’nun yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Nazara inanmıyorum” açıklaması da dikkat çekmişti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘İnci Taneleri’ dizisinde Semiramis karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra annelik heyecanıyla da özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

Uzun süredir aşk yaşadığı eski basketbolcu Ersin Görkem ile Ağustos 2025’te Fethiye’de sürpriz bir düğünle evlenen Özdemir, düğünün ardından bebek müjdesini vermişti. Çift, dünyaya gelen ilk çocuklarına Sarp Marco adını verdi.

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

OĞLUYLA YENİ KARESİNİ PAYLAŞTI

İlk kez anne olan Bestemsu Özdemir, oğlu Sarp Marco ile geçirdiği anlardan zaman zaman fotoğraflar paylaşıyor.

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

Oyuncu, bu kez oğlu Sarp Marco’nun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

“NAZARA İNANMIYORUM” DEMİŞTİ

Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde nazarla ilgili yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” diyen oyuncu, annelik sürecine dair paylaşımlarını sürdürürken oğlu Sarp Marco’nun yeni görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Örs Ali Örs:
    ölümlerin bir çoğu nazardan felak ve nas surelerini bolca okuyun 4 2 Yanıtla
  • ahmet3353 ahmet3353:
    Süper Mario daha yakışırdı 0 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    ÇOCUK ANORMALLEŞİRSE TÜRKİYE YE GEL ÇOK GÜÇLÜ NAZAR DUASINI YAKLAŞIK 27 YIL ÖNCE UYGULAYIP, EZBERLEMİŞTİM. 0 0 Yanıtla
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