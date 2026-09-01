Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü - Son Dakika
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Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

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Manifest konserinin ardından İzmir Kültürpark’taki etkinlik alanında plastik şişe, bardak ve ambalaj atıkları kaldı. Konser sonrası ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Manifest’in İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirdiği konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Gecenin ardından alanda bırakılan çöpler ise eğlencenin gölgesinde kaldı.

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Konser sonrası çekilen görüntülerde Kültürpark’ın çeşitli noktalarında plastik şişeler, bardaklar ve ambalaj atıklarının biriktiği görüldü. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından ortaya çıkan manzara, çevre kirliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Kameralara yansıyan görüntülerde alanın farklı bölümlerinin çöplerle kaplandığı görüldü.

Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

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Son Dakika Magazin Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Erkan null Erkan null:
    Daha edepli giyinmeye başlamislar. 1 0 Yanıtla
  • Bülent Ağca Bülent Ağca:
    Bunun konser verenler ile ne alakası var 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü - Son Dakika
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