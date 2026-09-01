Manifest konseri bitti, geriye bu görüntüler kaldı! Alan çöplüğe döndü

Manifest’in İzmir Kültürpark’ta gerçekleştirdiği konser, yoğun katılımla gerçekleşti. Gecenin ardından alanda bırakılan çöpler ise eğlencenin gölgesinde kaldı.

Konser sonrası çekilen görüntülerde Kültürpark’ın çeşitli noktalarında plastik şişeler, bardaklar ve ambalaj atıklarının biriktiği görüldü. Binlerce kişinin katıldığı etkinliğin ardından ortaya çıkan manzara, çevre kirliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kameralara yansıyan görüntülerde alanın farklı bölümlerinin çöplerle kaplandığı görüldü.