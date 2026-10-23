Hande Erçel'in reklam geliri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hande Erçel'in reklam geliri dudak uçuklatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hande Erçel\'in reklam geliri dudak uçuklatıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından yayınladığı ve yalnızca 24 saat sonra kaybolan reklam içerikleri için talep ettiği ücret ortaya atıldı. Erçel'in tek bir reklam hikayesi karşılığında 500 bin ila 700 bin TL arasında kazanç sağladığı iddia edildi. Milyonlarca takipçisi bulunan oyuncunun reklam anlaşmalarına ilişkin konuşulan rakam dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez yeni bir dizi projesiyle değil, Instagram hesabından elde ettiği öne sürülen reklam geliriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun 24 saat yayında kalan tek bir reklam hikayesi için 700 bin TL'ye kadar ücret aldığı iddia edildi.

24 SAATLİK REKLAM İÇİN 700 BİN TL İDDİASI

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleriyle de tanınan Hande Erçel'in reklam kazancı, TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında ele alındı. Programda, milyonlarca takipçisi bulunan oyuncunun Instagram hesabında yayınladığı reklam içerikli hikayeler için aldığı öne sürülen ücret açıklandı. Erçel'in yalnızca bir gün yayında kalan reklam hikayesi başına 500 bin ila 700 bin TL arasında kazanç sağladığı iddia edildi. Söz konusu rakamın, oyuncunun markalarla yaptığı reklam anlaşmalarına ilişkin bir iddia olduğu belirtildi. 

Hande Erçel'in reklam geliri dudak uçuklatıyor
Hande ErçelInstagramMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sadık Sadık:
    Düşünün birde erotik Film çevirse ,Türkiyede aç kalmaz . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 21:49:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Hande Erçel'in reklam geliri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei