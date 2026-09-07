Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! - Son Dakika
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Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!

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Melek Mosso, İspanyol sevgilisi Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile İspanya sokaklarında yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz yıl evliliğini sonlandıran Melek Mosso, bir süredir İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşıyor. Ünlü şarkıcı, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmezken sevgilisiyle romantik anlarını da zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!

Çift, son olarak İspanya’nın Galiçya bölgesindeki tarihi Ribadavia sokaklarında baş başa dans etti. Birbirlerine aşkla baktıkları anları kayda alan çiftin romantik görüntüleri dikkat çekti.

Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım!

“THANKS GOD” NOTU DİKKAT ÇEKTİ

Melek Mosso, sevgilisiyle yaşadığı bu özel anları kısa bir video haline getirerek takipçileriyle paylaştı. Videonun üzerine “Thanks god” notunu ekleyen şarkıcı, ilişkisine dair mutluluğunu da gözler önüne serdi.

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Son Dakika Magazin Melek Mosso’dan İspanyol sevgilisiyle aşk dolu paylaşım! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    bu ne hız arkadaş daha dün adliyede üzgün üzgün boşanmadın mı . 2 0 Yanıtla
  • egemen uğurlu egemen uğurlu:
    tr de erkek kalmamış 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    herşey mony 0 0 Yanıtla
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