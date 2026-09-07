"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kendisine “Senin eksikliğini çekiyoruz Osayi Samuel” diye seslenen sarı-lacivertli bir taraftara Türkçe yanıt verdi. Osayi-Samuel, “Abi abi takıma inan; şampiyon olacağız ve hep birlikte kutlayacağız, bu yorumu unutma!” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarının Bright Osayi-Samuel'e yaptığı yorum, Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir karşılık aldı.
"SENİN EKSİKLİĞİNİ ÇEKİYORUZ"
Bir Fenerbahçe taraftarı Osayi-Samuel'in paylaşımına yaptığı yorumda eski futbolcularına seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Senin eksikliğini çekiyoruz Osayi Samuel. Come to Fenerbahçe"
OSAYI-SAMUEL TÜRKÇE CEVAP VERDİ
Osayi-Samuel ise taraftarın mesajını yanıtsız bırakmadı. Türkçe karşılık veren futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını belirterek şu cevabı verdi:
“Abi abi takıma inan; şampiyon olacağız ve hep birlikte kutlayacağız, bu yorumu unutma!”
“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”
Osayi-Samuel'in özellikle “Şampiyon olacağız” ifadesini kullanması dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftara takıma inanması yönünde mesaj verirken sezon sonunda şampiyonluğu birlikte kutlayacaklarını söyledi.
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