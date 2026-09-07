"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi\'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma

Fenerbahçe taraftarının Bright Osayi-Samuel'e yaptığı yorum, Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir karşılık aldı.

"SENİN EKSİKLİĞİNİ ÇEKİYORUZ"

Bir Fenerbahçe taraftarı Osayi-Samuel'in paylaşımına yaptığı yorumda eski futbolcularına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Senin eksikliğini çekiyoruz Osayi Samuel. Come to Fenerbahçe"

OSAYI-SAMUEL TÜRKÇE CEVAP VERDİ

Osayi-Samuel ise taraftarın mesajını yanıtsız bırakmadı. Türkçe karşılık veren futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını belirterek şu cevabı verdi:

“Abi abi takıma inan; şampiyon olacağız ve hep birlikte kutlayacağız, bu yorumu unutma!”

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Osayi-Samuel'in özellikle “Şampiyon olacağız” ifadesini kullanması dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftara takıma inanması yönünde mesaj verirken sezon sonunda şampiyonluğu birlikte kutlayacaklarını söyledi.