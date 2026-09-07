Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hoşuna gidecek talimat

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları toplantısında parti binalarında sigara içilmemesi yönünde özel bir talimatta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamusal alanda yürüttüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getiren bu adımın yanı sıra Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatlarına siyasi polemikleri yasakladı.

ÖZEL'DEN "SİGARA İÇMEYİN" TALİMATI

Özgür Özel, düzenlediği il başkanları toplantısında partinin yeni dönem yol haritasını açıklarken teşkilatların fiziki düzeni ve kamu sağlığına yönelik dikkat çeken kararlar aldı. Parti binalarının temizliği ve düzenine vurgu yapan Özel, örgüt binalarında sigara kullanımının önüne geçilmesini ve mümkün olduğunca sigara içilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELDİ

Özel'in parti binaları için verdiği sigara yasağı ve kısıtlaması ricası, siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getirdi. 2008'de başlayan kapalı alan yasakları, tek tip paket uygulaması ve vatandaşların sigara paketlerini toplayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilemesiyle bilinen Erdoğan'ın "Dumansız Türkiye" vizyonu, muhalefet partisinin teşkilat içi disiplin kurallarına da yansımış oldu.

SİGARA YASAĞININ YANINDA "POLEMİK AMBARGOSU"

Toplantıda sadece fiziksel düzenlemeler değil, siyasi söylem dili de yeniden şekillendirildi. Yeni Parti Lideri Özel, teşkilatlarına CHP ile herhangi bir tartışmaya girmemeleri yönünde kesin talimat vererek şunları söyledi: "Biz artık muhalefet partisi değiliz. İktidar olacağız. Kendinizi muhalefet partisi gibi görmeyin. Sadece eleştiren değil, çözümü öneren noktadayız. Butlan yönetimiyle ilgili herhangi bir tartışmaya girmeyin, polemik yapmayın. Herkes kendi işine baksın. Biz sahadan eksilmeyeceğiz. Yüzde yüz tam saha."

KILIÇDAROĞLU’NDAN DA BENZER UYARI

Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yakın ekibine ve teşkilatına benzer yönlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına, "Bizim için polemik yok. Gereksiz işler yok. CHP’nin yapacaklarını anlatın. YENİ Parti'yle alakalı konuşmayın" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu; cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkanlık tartışmaları ve kurultay tarihi gibi parti içi başlıkların kamuoyu önünde konuşulmasını yasaklayarak tamamen ülke sorunlarına yönelik çözüm önerilerine odaklanılması gerektiğini belirtti.