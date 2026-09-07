Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özgür Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hoşuna gidecek talimat
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları toplantısında örgüt binalarında sigara içilmesini yasaklayarak parti içinde "dumansız" bir dönem başlattı. Özel'in bu talimatı sigara konusundaki hassasiyetiyle bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı akıllara getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, il başkanları toplantısında parti binalarında sigara içilmemesi yönünde özel bir talimatta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamusal alanda yürüttüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getiren bu adımın yanı sıra Özel ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teşkilatlarına siyasi polemikleri yasakladı.

ÖZEL'DEN "SİGARA İÇMEYİN" TALİMATI 

Özgür Özel, düzenlediği il başkanları toplantısında partinin yeni dönem yol haritasını açıklarken teşkilatların fiziki düzeni ve kamu sağlığına yönelik dikkat çeken kararlar aldı. Parti binalarının temizliği ve düzenine vurgu yapan Özel, örgüt binalarında sigara kullanımının önüne geçilmesini ve mümkün olduğunca sigara içilmemesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigarayla mücadelede topladığı paketler sergileniyor

AKILLARA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GELDİ 

Özel'in parti binaları için verdiği sigara yasağı ve kısıtlaması ricası, siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü tütünle mücadele politikalarını akıllara getirdi. 2008'de başlayan kapalı alan yasakları, tek tip paket uygulaması ve vatandaşların sigara paketlerini toplayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilemesiyle bilinen Erdoğan'ın "Dumansız Türkiye" vizyonu, muhalefet partisinin teşkilat içi disiplin kurallarına da yansımış oldu.

SİGARA YASAĞININ YANINDA "POLEMİK AMBARGOSU"

Toplantıda sadece fiziksel düzenlemeler değil, siyasi söylem dili de yeniden şekillendirildi. Yeni Parti Lideri Özel, teşkilatlarına CHP ile herhangi bir tartışmaya girmemeleri yönünde kesin talimat vererek şunları söyledi: "Biz artık muhalefet partisi değiliz. İktidar olacağız. Kendinizi muhalefet partisi gibi görmeyin. Sadece eleştiren değil, çözümü öneren noktadayız. Butlan yönetimiyle ilgili herhangi bir tartışmaya girmeyin, polemik yapmayın. Herkes kendi işine baksın. Biz sahadan eksilmeyeceğiz. Yüzde yüz tam saha."

KILIÇDAROĞLU’NDAN DA BENZER UYARI

Diğer taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yakın ekibine ve teşkilatına benzer yönlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına, "Bizim için polemik yok. Gereksiz işler yok. CHP’nin yapacaklarını anlatın. YENİ Parti'yle alakalı konuşmayın" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu; cumhurbaşkanı adaylığı, genel başkanlık tartışmaları ve kurultay tarihi gibi parti içi başlıkların kamuoyu önünde konuşulmasını yasaklayarak tamamen ülke sorunlarına yönelik çözüm önerilerine odaklanılması gerektiğini belirtti.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat - Son Dakika

Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:49:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement