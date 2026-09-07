Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu - Son Dakika
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Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
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Zlatan Ibrahimovic, babasına hediye ettiği otomobille ilgili yaşadığı ilginç anıyı anlattı. Babasının iki kez “Arabaya ihtiyacım yok” diyerek hediyeyi kabul etmek istemediğini belirten Ibrahimovic, bir hafta sonra onu şehirde kendisine aldığı otomobili kullanırken görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Futbol dünyasının unutulmaz isimlerinden Zlatan Ibrahimovic, babasıyla arasında geçen dikkat çekici bir anısını anlattı. Ibrahimovic, babasına büyük ve gösterişli bir otomobil aldığını ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını söyledi.

"BALKAN TİPİ GÖZÜKMEN LAZIM"

Babasına otomobili hediye ettiği anı anlatan Ibrahimovic, "Babama bir araba aldım ve ona ‘Bu senin araban, senin olsun, kullanmanı istiyorum’ dedim. Bana verdiği cevap, ‘Arabaya ihtiyacım yok’ oldu. Ben de ‘Balkan tipi gözükmen lazım, sana büyük ve havalı bir araba aldım. Sen Zlatan'ın babasısın, bununla gezersin, gurur duymalısın...’ dedim." ifadelerini kullandı.

"BENİ SİNİRLENDİRMEYE BAŞLADI"

Babasının fikrini değiştirmediğini söyleyen Ibrahimovic, ikinci kez aynı yanıtı alınca sinirlendiğini belirterek, "Bana ikinci kez ‘Arabaya ihtiyacım yok’ dedi. Beni sinirlendirmeye başladı. Dedim ki, ‘Dinle, bu senin araban. Kullan.’ Anahtarı masaya attım ve ‘Ne yaparsan yap’ deyip odadan çıktım" dedi.

Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

BİR HAFTA SONRA GÖZLERİNE İNANAMADI

Hikâyenin en dikkat çekici kısmının bir hafta sonra yaşandığını anlatan Ibrahimovic, babasını kendisine aldığı otomobilin direksiyonunda gördüğünü söyledi:

“Komik olan ise bir hafta sonra şehirde araba kullanıyordum ve ona aldığım arabayı gördüm. Yaklaştım, kullanan babamdı. Yani bu tarz şeyleri benim önümde belli etmezdi ama ben yokken kullanırdı.”

Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

“KENDİ EVİNİN ÇATISI ALTINDA PATRON O”

Ibrahimovic, babasının ilk başta hediyeyi kabul etmek istememesini ise gururuna bağladı:

“Aslında bu biraz gurur meselesi. Kendi evinin çatısı altında patron o! O yüzden şöyle derdi, ‘Senden gelen hiçbir şeye ihtiyacım yok, burası benim evim ve patron benim...’”

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Son Dakika Spor Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu - Son Dakika
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