Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı - Son Dakika
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Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

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Geçtiğimiz cumartesi günü evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kılıç'ın tabutu cenaze aracından indirildiği sırada sevgilisi Özlem Esmergül göz yaşlarına boğuldu. Esmergül'ün sevgilisinin tabutu ardından yürürken "Geldik annem, geldik aşkım sahnedeyiz" sözleri yürek dağladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Kılıç'ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'ın tabutunun arkasında yürürken göz yaşlarına boğuldu.

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

SEVGİLİSİ TARAFINDAN BULUNDU

80'ler dizisinde canlandırdığı "Ergun" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz cumartesi günü Kağıthane Nurtepe'deki evinde 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül tarafından ölü olarak bulunmuştu. Ünlü oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

Ölümü şüpheli bulunan ünlü oyuncu için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor.

"GELDİK AŞKIM SAHNEDEYİZ"

Kılıç'ın anma törenine pek çok ünlü isim katıldı. Kılıç'ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül, Kılıç'ın tabutu ardında yürürken gözyaşlarına boğuldu.

Esmergül'ün, gözyaşları içinde "Geldik annem, geldik aşkım sahnedeyiz" şeklindeki sözleri yürek dağladı.

Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı

Kılıç, yarın Ankara'da toprağa verilecek.

Serhat Kılıç, Kağıthane, Cumartesi, Nurtepe, Son Dakika

Son Dakika Serhat Kılıç Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Kanca Murat Kanca:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 0 0 Yanıtla
  • Jasmin Jasmin:
    Rahmetlinin bu kadından başka kimsesi yok muymuş ya 0 0 Yanıtla
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