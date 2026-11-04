Aydın Kuyucak'ta takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Aydın Kuyucak'ta takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 1'i çocuk 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Kuyucak'ta otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ölen kişinin bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. (30) idaresindeki 09 ACD 749 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, ardından takla attı.
Otomobildeki Safiye Kaymakçı (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Y.Ö. ile araçtaki H.Ö. (28), A.Ö. (6), S.D. (51) ve F.K. (53), sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Safiye Kaymakçı'nın bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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