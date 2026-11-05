Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Düğün hazırlıkları yapılan ev, yasa büründü. Gelinlikle uğurlanmayı bekleyen Safiye Kaymakçı, bir hafta sonra gelin çıkacağı evden tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

OTOMOBİL REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI

Aydın- Denizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde, 09 ACD 749 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil takla attı.

Kazada bir hafta sonra düğünü yapılacak olan Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti. Araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö. ve F.K. ise yaralandı.

GELİN ÇIKACAĞI EVDEN HELALLİK ALINDI

Otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde Kaymakçı’nın cenazesi, gelin çıkacağı eve getirildi. Burada helallik alınan genç kızın tabutuna telli duvak konuldu.

BİNLERCE KİŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Köyde düzenlenen cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı’nın yanı sıra çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Safiye Kaymakçı, dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlamaya hazırlanan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.