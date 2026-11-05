Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi - Son Dakika
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Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

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Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi
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Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, bir hafta sonra gelin gideceği Denizli’deki evini temizlemeye giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Safiye Kaymakçı, Efeler’e bağlı Eğrikavak Mahallesi’nde toprağa verildi. Tabutuna telli duvak konulan genç kızın cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi de yaralanmıştı.

Düğün hazırlıkları yapılan ev, yasa büründü. Gelinlikle uğurlanmayı bekleyen Safiye Kaymakçı, bir hafta sonra gelin çıkacağı evden tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

OTOMOBİL REFÜJÜ AŞIP TAKLA ATTI

Aydın- Denizli kara yolu Kuyucak Gencelli Mahallesi yakınlarında dün sabah saatlerinde, 09 ACD 749 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşan otomobil takla attı.

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

Kazada bir hafta sonra düğünü yapılacak olan Safiye Kaymakçı hayatını kaybetti. Araçta bulunan H.Ö., Y.Ö., A.T.Ö. ve F.K. ise yaralandı.

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

GELİN ÇIKACAĞI EVDEN HELALLİK ALINDI

Otopsinin ardından bugün sabah saatlerinde Kaymakçı’nın cenazesi, gelin çıkacağı eve getirildi. Burada helallik alınan genç kızın tabutuna telli duvak konuldu.

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi

BİNLERCE KİŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Köyde düzenlenen cenaze törenine damat Şaban Kaymakçı’nın yanı sıra çevre köylerden ve illerden çok sayıda vatandaş katıldı. Safiye Kaymakçı, dua ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bir hafta sonra kızlarını gelinlikle uğurlamaya hazırlanan anne Semra ve baba Sabahattin Demirtaş’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Düğününe bir hafta kalmıştı! Kazada ölen Safiye, telli duvakla toprağa verildi
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybettiDüğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
3. SayfaKuyucakDenizliTrafikEfelerGüncelAydınSon Dakika

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