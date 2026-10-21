Boluspor, Van Spor FK maçı biletlerini 140 liradan Passo üzerinden satışa sundu

Boluspor, Van Spor FK maçı biletlerini 140 liradan Passo üzerinden satışa sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Boluspor-Van Spor FK maçının kale arkası ve misafir tribünü biletleri 140 liradan Passo'da satışa çıktı. Taraftarlar biletlerini maç günü stadyum önündeki Passo gişesinden de alabilecek.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Boluspor- Van Spor FK karşılaşmasının biletleri online satışa sunuldu. Mücadelenin kale arkası ve misafir tribünü biletleri 140 liradan satışa çıktı.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda Van Spor FK ile oynayacak. Karşılaşmanın biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, taraftarların maç günü Passo kart ve bilet işlemlerini Bolu Atatürk Stadyumu önünde bulunan Passo gişesinden de gerçekleştirebileceği belirtildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları kale arkası ve misafir tribünü için 140 lira olarak belirlendi.
Kaynak: İHA
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