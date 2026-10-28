Kayserispor-Muğlaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor, Güney Alt 138 TL - Son Dakika
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Kayserispor-Muğlaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor, Güney Alt 138 TL

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Kayserispor-Muğlaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor, Güney Alt 138 TL
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TFF 1. Lig'de pazartesi saat 20.00'da Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Muğlaspor maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletler bugün saat 11.00'de satışa sunulacak; Güney Alt ve Kuzey Alt 138 TL, Doğu ve Batı tribünleri 238 TL, misafir tribünü 175 TL.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak müsabakanın bilet fiyatları belli oldu.

TFF 1. Lig'de Kayserispor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunulacak. Kayseri'de oynanacak olan mücadele öncesi belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

"Güney Alt: 138 TL, Kuzey Alt: 138 TL, Doğu Üst: 238 TL, Doğu Alt: 238 TL, Batı Alt: 238 TL, Batı Balkon: 238 TL, Misafir Tribünü: 175 TL."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuKayserisporMuğlasporMisafirKayseriSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor-Muğlaspor maçının biletleri bugün satışa çıkıyor, Güney Alt 138 TL - Son Dakika
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