Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Erincik ve yönetimi ESOB'da ağırlandı - Son Dakika
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Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Erincik ve yönetimi ESOB'da ağırlandı

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Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Erincik ve yönetimi ESOB\'da ağırlandı
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Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Necmettin Erincik ve yönetim kurulu üyeleri, ESOB binasında misafir edildi. Ziyarette ESOB Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu ile oda başkanları hazır bulundu, karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve Hatunoğlu nazik ziyaret için teşekkür etti.


Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Necmettin ERİNCİK ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) binasında misafir edildi.

Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Erincik ve yönetimi ESOB'da ağırlandı

Ziyarette; Birlik Başkanı Arif Yıldıray HATUNOĞLU, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cezmi ALPASLAN, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Cevdet ÖLÇER ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Vekili Ziya İNAN hazır bulundu.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

ESOB Başkanı Hatunoğlu, Yapılan Nazik ziyaretlerinden dolayı Saadet Partisi Ağrı İl Başkanı Necmettin ERİNCİK ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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