Göztepe, Sultanlar Ligi\'nde Zeren Spor\'u yenerek üst üste 4. galibiyetini hedefliyor

SULTANLAR Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra üst üste 3 galibiyet alan Göztepe, yarın evinde 2 galibiyeti bulunan Zeren Spor karşısında 4'te 4 yapmaya çalışacak. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Arzu Uzatöz, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 250, 300, 500 ve misafir tribün 1000 TL'den satışa sunuldu. Ligde 6 müsabakada 1 galibiyetle düşme hattında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muradiye Spor Salonu'nda 16.30'da 2 galibiyeti bulunan 8'inci sıradaki Galatasaray'ı konuk edecek. Oynadığı 6 maçta 4 galibiyet elde eden 5'inci sıradaki Aras Kargo ise 18.00'de Kuzeyboru'nun misafiri olacak.