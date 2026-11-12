Konya\'daki turizm sempozyumunda çalışanların zihinsel iyi oluşu masaya yatırıldı

Konya Turizmciler Platformu tarafından "Bilinçli Turizm ve Bütüncül İyi Oluş Sempozyumu" düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen programda, çalışanların zihinsel iyi oluşunun misafir memnuniyeti ve kurumsal performansa etkisi ele alındı.

Turizm profesyonellerinin katıldığı etkinlikte, kriz anlarında dikkati toplama, duygusal dengeyi koruma ve ekip içi psikolojik güvenliği geliştirmeye yönelik uygulamalar paylaşıldı.

Konya Turizmciler Platformu Başkanı İbrahim Mayda, programı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnsanın zihnen dahil olmadığı hiçbir operasyonda gerçek başarıdan asla söz edemeyiz." dedi.

Eğitmen Fatih Mehmet Turcan ise turizm sektöründe çalışanların zihinsel ve duygusal dayanıklılığının önemine dikkat çekti.

Programa, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgin, otel çalışanları ve sektör profesyonelleri katıldı.