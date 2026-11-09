YTB Başkanı Turus, Almanya\'daki 3,5 milyonluk Türk diasporasının dönüşümünü anlattı

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, 1961'de imzalanan Türkiye- Almanya İşgücü Anlaşması'yla bölgeye giden Türklerin bugün Almanya'da 3,5 milyonluk bir nüfusa ulaştığını söyledi. Turus, fabrikalarda 'misafir işçi' olarak çalışanların torunlarının bugün Almanya'da karar mekanizmalarına giren, sermaye sahibi olan, hem ekonomide hem kültürde yeni bir soluk oluşturan 'Avrupalı Türkler' haline geldiğini belirtti.

Almanya'ya işçi olarak giden bir babanın oğlu olan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, YTB binasında 'Unutulmayan Göç Hatıraları' sergisinin açıldığı alanda DHA'ya konuştu. Turus, Almanya'ya ilk göç edenlerin evlerindeki sandıklarda, raflarda sakladığı göç fotoğrafları ile tahta bavul, radyo, şapka gibi nostaljik eşyalardan oluşan sergi alanında Almanya'daki Türklerin 65 yıllık dönüşümünü anlattı. Turus, fabrikalarda 'misafir işçi' olarak çalışanların torunlarının bugün Almanya'da karar mekanizmalarına giren, sermaye sahibi olan ve hem ekonomide hem kültürde yeni bir soluk oluşturan 'Avrupalı Türkler' haline geldiğini söyledi. Turus, "Dedeleri 1'inci nesil olarak işçi statüsünde gidip şimdi mavi yakalıdan beyaz yakalıya geçen yeni bir nesilden bahsediyoruz. İlk önce tek başına giden, sonra aile birleşimiyle oraya gelen, mücadele yılları olan, kendi sivil toplumlarını oluşturan, camilerini, kültür merkezlerini ve Türkçeye aidiyeti oluşturacak sınıfları kuran bir nesilden bahsediyoruz. Bu zaman zarfı içerisinde maalesef Avrupa'da özellikle son yıllarda yükselen aşırı sağa rağmen mücadele eden, kendi kültürünü korumaya çalışan ve çocuklarının Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmek için çabalayan bir diaspora var. Bu diaspora artık birçok fabrikada çalışan dedelerinin o fabrikalardaki idarecileri olmuş durumdadır. Karar verme mekanizmasının içerisine girmiş, Almanya'daki sermayenin sahibi olmuş; hem ticarette hem kültürde hem de sanatta yeni bir soluk oluşturmuştur" diye konuştu.

'3,5 MİLYONLUK DİASPORANIN KALBİ BURADA'

Almanya'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye aidiyetinin yüksek olduğunu belirten Turus, "Yatırımlarını Türkiye'ye yapıyorlar. Bu yatırımları yaparken özellikle kamuda karşılaştıkları zorluklarla ilgili bizimle irtibata geçiyorlar. Biz YTB olarak yaz döneminde Türkiye'ye araçlarıyla seyahat eden diasporadaki vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ve karşılama programları yapıyoruz. Almanya'da 3,5 milyon nüfusa sahip bir diasporadan bahsediyoruz ve bu 3,5 milyonun kalbi hala Türkiye ile atıyor" dedi.

'BABAM SAĞ OLSAYDI ÇOK MUTLU OLURDU'

Almanya'ya işçi olarak giden bir babanın oğlu olduğunu belirten Turus, "Ben de Almanya'da doğdum. Babam 1971 yılında Almanya'ya işçi olarak gitti. Bugün babam sağ olsaydı çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. Kendi ailemden ve yaşadıklarımdan yola çıkarak orada vatandaşlarımızın sorunlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Burada çalışan birçok arkadaşımız da sosyalleşmelerinin ya bir bölümünü ya da tamamını yurt dışında, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde geçirmiştir. Proje üretirken bu sosyolojiyi göz önünde bulunduruyoruz. 'Biz orada olsaydık ne yapardık, orada olduğumuz dönemlerde nelerle karşılaştık, hangi tepkileri gördük, hangi güzellikleri yaşadık' sorularından hareketle süreci yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben özellikle Avrupa'da yaptığımız her işte gerçekten duygulanıyorum ve gururlanıyorum. Bazen arkadaşlarımızla birlikte bir işin sonucunun güzel olduğunu gördüğümüzde gözyaşımızı döküyoruz. Çünkü kendimizi onların yerine koyuyoruz, biz de zamanında onlar gibiydik. Özellikle bizim dönemlerimizde diaspora kendi zorlukları içerisindeydi. Ama artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki YTB ile Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda yurt dışındaki vatandaşlarımız arkalarında güçlü bir anavatan olduğunu hissediyorlar" ifadelerini kullandı.

'ALMANYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORLAR'

Turus, 1960'lı yıllarda farklı ülkelerden de Almanya'ya işçi göçü yaşandığını hatırlatarak, "Ancak 'Neden Türklerle devam edelim' dediler? Çünkü bizim iş ahlakımız vardı, bulunduğumuz ülkelerde gittiğimiz yerlere zarar vermiyorduk ve geçim ehli bir altyapımız vardı. Türk toplumu bugün Almanya ekonomisine çok büyük katma değerler sağlamaktadır. Dün işçi olarak yer alırken bugün yönetici olarak ve söz sahibi insanlar olarak bu katma değeri sunmaya devam ediyoruz. Göçmenlerle ilgili araştırmalarda bakılan bir diğer unsur da adi suç oranıdır. Ülkemiz mensupları hala diğer ülkelere göre en az adi suç oranına sahip gruptur. Oraya uyum sağlamış durumdayız. Avrupa ülkelerinin ağızlarına pelesenk ettikleri entegrasyon meselesini en iyi başaran millet biziz" diye konuştu.

'PROJELERİN TEMELİNE TÜRKÇE DİLİNİ KOYUYORUZ'

Gelecek nesillerin ana dillerini ve Türkiye ile bağlarını korumaya yönelik projeler yürüttüklerini aktaran Turus, "Diasporanın oluşması ve anavatan aidiyetinin sürdürülebilmesi için birinci şart ana dilin bilinmesidir. Dolayısıyla diaspora ile ilgili yaptığımız bütün projelerin temeline Türkçe dilini koyuyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte farklı Türkçe eğitimleri veriyoruz, hafta sonu Türkçe dil kursları düzenliyoruz. En önemli husus ise bunu sürdürülebilir hale getirmektir. Gençlerimiz farklı projeler üretirken Türkçe ve Türk kültürü ile olan aidiyetlerini nasıl geliştirebileceğimizi projelerin içerisine harmanlıyoruz" ifadelerini kullandı.