ASIRLIK MEKTEPLER - Sivas Lisesinin 139 yıllık eğitim serüveni

Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ağırlayan binada 1887 yılında eğitime başlayan Sivas Lisesi, 139 yıldır yeni nesilleri yetiştirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosya haberinin bu bölümünde, 1887 yılında eğitime başlayan, ilk binası müzeye dönüştürülen, tüm son sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak katıldığı Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmesi nedeniyle 1915 yılında mezun veremeyen Sivas Lisesinin eğitim serüveni anlatıldı.

Sivas Lisesinin temeli, dönemin Valisi Sırrı Paşa tarafından atıldı. Sırrı Paşa'nın Sivas'tan ayrılması nedeniyle binanın yapımına bir süre ara verildi. Daha sonra Sivas'a gelen Vali Memduh Paşa, Sırrı Paşa'nın attığı temelin yerini beğenmeyerek lisenin ilk binasının temelini attı ve lise eğitim-öğretime açıldı.

Okul önce idadi, sonra sultani, daha sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi üzerine 1924-1925 ders yılında Sivas Lisesi oldu.

Kongre salonu ve Atatürk'ün eski haliyle odası muhafaza ediliyor

Milli Mücadele döneminde 4 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan okulun içinde kongrenin gerçekleştirildiği salon ve Atatürk'ün yatak odası eski haliyle muhafaza ediliyor.

Sivas Kongresi'nde Temsil Heyeti'nin seçilip Ankara'ya gitmesinden sonra okul, küçük zabit okulu oldu. Bu okulun daha sonra Tokat'a nakli dolayısıyla sanat okulu binaya taşınmak istedi fakat öğrencilerin ve yöneticilerin çabalarıyla bina yine eski sahiplerine iade edildi.

Kongre zamanında okulun yedi sınıfı Paşabostan'da Burhaneddin Efendi'nin konağına, beş sınıfı ise Taşlı Sokak'ta Abidin Bey'in konağının karşısındaki eve taşındı.

Sivas Lisesi binasının 1950'de müze olması kararlaştırıldı ve Sivas'a bir okulun yapılması düşünüldü ancak 1950 seçimlerinden sonra bu düşünce geri plana bırakıldı.

Okul, 1970 yılına kadar Sivas Lisesi ve Kongre Müzesi olarak hizmet veren tarihi binada eğitimini sürdürdü.

Sivas Lisesi, 1970 yılında ise yeni binasına taşınarak 2026 yılına kadar eğitim öğretime burada devam etti.

Lise, mevcut binasının yıkılıp yeniden inşa edilmesi çalışmaları nedeniyle bu yıl geçici olarak Elçibey İmam Hatip Ortaokulu binasına taşındı.

Okulun eski yerine tarihi dokuya uygun bir bina yapılması için çalışma başlatıldı.

"Sivas Kongresi okul binamızda toplanmıştır"

Sivas Lisesi Müdürü Abüdün Takcı, AA muhabirine, 139 yıllık okulda görev yapmanın kendisine büyük sorumluluk yüklediğini ve bunun aynı zamanda gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Lisenin adının yanında "Anadolu lisesi" ibaresinin yer aldığını ancak Sivas Lisesinin orijinal isminin korunduğunu belirten Takcı, "Okulumuz 139 yıllık tarihinde sadece Sivas'a değil, çevresindeki illere de mihmandarlık yapmıştır." dedi.

Takcı, Sivas Lisesinin önemli siyasetçiler ve bürokratlar yetiştirdiğini ifade etti.

Okulun Atatürk Kongre Müzesi'ne dönüştürülen binada eğitime başladığını anımsatan Takcı, "Bu binamız Atatürk'ü misafir etmiş ve Atatürk 108 gün Sivas'ta kalmıştır, o binada yatıp kalkmıştır. Sivas Kongresi bu binada toplanmıştır, bu bize heyecan veriyor. Türkiye'nin kuruluşunda bir görev almak bizim okulumuzun binasına nasip olmuş." diye konuştu.

"Bakanlık yapmış isimler okulumuzdan mezun olmuşlar"

Okulun ciddi bir arşivinin olduğunu dile getiren Takcı, "Arşivimizdeki belgelere baktığımız zaman hakikaten o dönemde Türkiye'nin geleceğine yön veren insanların mezun olduğunu gördük. 1970 yılında taşındığımız binada da çok ciddi mezunlarımız var, bakanlık yapmış isimler okulumuzdan mezun olmuşlar." ifadesini kullandı.

Sivas Lisesine 56 yıldır ev sahipliği yapan binanın ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıldığını söyleyen Takcı, şunları kaydetti:

"Yeni binamızın yapımını heyecanla bekliyoruz, projesini gördük, gerçekten heyecanlandık. Kongre binası görünümünde modern güzel bir bina kazanılacağı için vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sivas Lisesi, Sivas ile Türkiye ile özdeşleşmiş bir okul. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde Çanakkale'ye Türkiye'den okulumuzla birlikte 8 okul davet edilmişti. 8 lisenin arasında olmak bizim için gururlandırıcı bir vesileydi. O proje devam edecek ve Sivas Lisesi olarak Çanakkale'ye öğrenci götürmeye devam edeceğiz."

"Sivas Lisesi öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum"

12. sınıf öğrencisi Zehra Küpeli ise önemli kişilerin yetiştiği Sivas Lisesinin köklü geçmişe sahip bir okul olduğunu söyledi.

139 yıllık geçmişi olan okulda eğitim görmekten mutlu olduğunu vurgulayan Küpeli, "Böyle bir gururu taşımaya kelimeler yetmiyor. Köklü bir geçmişe sahip böyle bir okulda öğrenci olmak herkes gibi beni de gururlandırıyor." dedi.

Öğrencilerden Ali Erdi Polatgil ise Sivas Lisesinin Milli Mücadele döneminde cepheye katılan öğrencilerinin şehit düşmesinin yürek burktuğunu ancak bununla gurur duyduğunu belirtti.

Sivas Lisesi gibi köklü geçmişe sahip bir okulun öğrencisi olduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade eden Polatgil, "Okulumuz geçmişten günümüze yazarlar, düşünürler, bakanlar ve milletvekilleri çıkarttı ve çıkartmaya devam edecek. Eğitim öğretime değer veren okuldan bunların çıkması normaldir. Sivas Lisesi öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum." diye konuştu.