Eskişehir'de bıçakla ölen misafirinin ardından kadın şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Eskişehir'de bıçakla ölen misafirinin ardından kadın şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de bıçakla ölen misafirinin ardından kadın şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kadının evine misafir olarak gelen kişi mutfakta bıçakla ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. KADES ihbarı üzerine gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de evine misafir olarak gelen Osman K.'nin mutfakta bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.E. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. isimli kadının ikamet ettiği eve Osman K. misafir olarak geldi. Şahısların evde bulunduğu esnada Osman K., dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır şekilde yaralandı.

KADES (Kadın Destek Uygulaması) üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osman K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından evde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın şüpheli Ş.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehir3. SayfaMisafirGözaltıCinayetAdliyeGüncelKADESSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Karasu’da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı’nda evler ve tarlalar su altında Karasu'da sel: Baraj suları taşan Darıçayırı'nda evler ve tarlalar su altında
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:16:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçakla ölen misafirinin ardından kadın şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei