Eskişehir\'de arkadaşının evinde ölü bulunan Günen için savcılık otopsi kararı verdi

Eskişehir'de arkadaşının evinde ölü bulunan Günen için savcılık otopsi kararı verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda arkadaşının evine yatılı misafirliğe giden Aykut Günen (40), iddiaya göre kaldığı odada hareketsiz bulundu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ölümü şüpheli görerek otopsi kararı verdi, arkadaşının ifadesine başvuruldu ve soruşturma sürüyor.
ESKİŞEHİR'de Aykut Günen (40), yatılı misafirliğe gittiği arkadaşının evinde kaldığı odada ölü bulundu. Günen'in ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.
Aykut Günen dün akşam saatlerinde arkadaşının Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Asuman Sokak üzerindeki evine yatılı misafirliğe gitti. İddiaya göre sabah odaya giren arkadaşı Günen'i hareketsiz yatarken bulup polise haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Günen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Günen'in cesedi savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Savcılık Aykut Günen'in ölümünü şüpheli bularak otopsi yapılmasına karar verdi. Aykut Günen'in misafir olduğu evin sahibi arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili ilgili soruşturma sürüyor.
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