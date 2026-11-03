RTÜK Başkanı Daniş, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'u Üst Kurul'da ağırladı - Son Dakika
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RTÜK Başkanı Daniş, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov'u Üst Kurul'da ağırladı

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RTÜK Başkanı Daniş, Azerbaycan Büyükelçisi Aslanov\'u Üst Kurul\'da ağırladı
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RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov'u Üst Kurul'da misafir etti. Daniş, sosyal medya paylaşımında nazik ziyareti için Büyükelçiye teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov ile görüştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya hesabından 'Dost ve kardeş Azerbaycan'ın, Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov'un Üst Kurulumuzda misafir ettik' notuyla yaptığı paylaşımda Aslanov ile görüştüklerini duyurdu. Daniş, paylaşımında, "Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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