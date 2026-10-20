Gölcük Belediye Başkanı Sezer, Kahvecioğlu sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulundu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yoğun yağışın ardından toprak kayması riski nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edilen Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki Kahvecioğlu Sitesi sakinlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gölcük'te geçen hafta perşembe günü etkili olan sağanağın ardından Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerince bölgede incelemeler yapıldı. Toprak kayması riski nedeniyle güvenlik tedbiri kapsamında tahliye edilen Kahvecioğlu Sitesi sakinleri, Gölcük Belediyesi tarafından Değirmendere Yalı Evleri Tesisleri'nde misafir edilmeye başlandı.

Gölcük Belediye Başkanı Sezer, tesiste kalan vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Sezer, yürütülen süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tahliye edilen vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten Sezer, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde takip edildiğini ifade etti. Sezer, yaşanan olay nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini yineleyerek Gölcük'ün ve Türkiye'nin her türlü afetten korunması temennisinde bulundu.