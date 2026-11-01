Kayseri Kadir Has Ortaokulu'nda 29 Ekim'de 29. yazar Ömür Kurt öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Kayseri Kadir Has Ortaokulu'nda 29 Ekim'de 29. yazar Ömür Kurt öğrencilerle buluştu

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Kayseri Kadir Has Ortaokulu\'nda 29 Ekim\'de 29. yazar Ömür Kurt öğrencilerle buluştu
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Kayseri Kadir Has Ortaokulu'nda 2018'den bu yana sürdürülen projeyle öğrenciler, okudukları kitapları yazarlarıyla birlikte tahlil ediyor. 29 Ekim'de 29. yazar Ömür Kurt'un konuk olduğu okul, bu yıl 3 yazarı daha ağırlayacak.

Kayseri Kadir Has Ortaokulu'nda 2018 yılında başlatılan projeyle öğrenciler, yıl içinde okudukları kitapların tahlillerini yazarlarıyla yapıyor.

Öğrenciler, "Kadir Haslılar Okuyor, Yazarıyla Tanışıyor Projesi" kapsamında okudukları 29 kitabın yazarlarıyla buluşma imkanına sahip oldu???????.

Kadir Has Ortaokulu Müdürü Burhan Canan, AA muhabirine, çocukları kitap okumaya teşvik etmek ve kitap sevgisi kazandırmak amacıyla yıl içinde bir veya daha fazla yazarı okullarında ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin hayal dünyasını geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Canan, öğrencilerin kitaplara yakın olmalarını, okuyan, düşünen ve sorgulayan nesiller yetiştirmek istediklerini belirtti.

Türkçe öğretmeni Ahmet Yılmaz ise 2018'de başlattıkları "Kadir Haslılar Okuyor, Yazarıyla Tanışıyor Projesi" kapsamında, ilk yazar olarak "çocuk edebiyatının ulu çınarı" olarak bilinen Gülten Dayıoğlu'nu misafir ettiklerini kaydetti.

Aytül Akal, Betül Ak gibi çok sayıda çocuk kitabı yazarını öğrencilerle buluşturduklarını anlatan Yılmaz, "Projeyle öğrencilerimiz kitaplara hayat veren, kelimelere ruh üfleyen kitabın yazarıyla tanışmaya başladı. 29 Ekim'in yıl dönümünde 29. yazarımız Ömür Kurt'u ağırladık. Çocuklarımız okuyor, özgürlüğe yelken açıyor." dedi.

Projenin çocuklar üzerindeki etkisine değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Projeyi başlattığımızdan bu yana çocuklar daha nitelikli kitaplarla karşılaşmaya, söz varlığı zengin kitapları okumaya başladı. Aslında her birinin içinde var olan yazarlık duygusu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Mezun ettiğimiz birçok öğrencinin kaleme sevdalı olduğunu ve kitap kurdu olduklarını görüyoruz. Onlarla karşılaştığımızda 'Hocam bizim için gerçekleştirdiğiniz bir proje hayatımızın en önemli noktalarından biri oldu. Kitapla dost ve arkadaş olduk' sözlerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin her dönem bir kitap okumaları ve bu kitabın da değerlendirmesinin yapılması gerekiyor. Biz de okudukları kitapların değerlendirmesini yapıyoruz, aynı zamanda yazarla buluşturuyoruz. Bu yıl 3 yazarımızı okulda ağırlayacağız."

"Okulum sayesinde pek çok yazarla aynı ortamda olabildim"

7. sınıf öğrencisi Mira Yıldırım da okuduğu kitabın yazarıyla bir araya gelmenin heyecanlı olduğunu belirterek, "Sorularımı sormak ve cevaplarını kendisinden alabilmek benim için çok değerli. Çok güzel bir şey. Okulum sayesinde pek çok yazarla aynı ortamda olabildim ve sorularımı sorabildim. Bazen pankart hazırladım, güzel fotoğraflar çektirdik, imza aldım." diye konuştu.

Öğrencilerden Ela Atasever de kitap okumayı çok sevdiğini, okuduğu kitabın yazarıyla buluşarak onu yakından tanımanın, düşüncelerini dinlemenin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yazar Ömür Kurt ise bir devlet okulunun çocukların okuması için böyle teşvik edici çalışmalar yapmasının, onları okumaya yönlendirmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Okuyan nesillerin Türkiye'ye yepyeni bir ruh getireceğine dikkati çeken Kurt, şunları kaydetti:

"Popüler kültürden ya da onları oyalayacak sosyal medya ve diğer gündemlerden uzaklaşmaları için de bu tür buluşmalar çok önemli çünkü başka bir düşüncenin, başka bir buluşmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor."

Kaynak: AA
Kültür SanatÖmür KurtKadir HasMisafir29 EkimKayseriEğitimSon Dakika

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