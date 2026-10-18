Eskişehir\'de misafirinin bıçakla ölümüne ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı

Eskişehir'de misafirinin bıçakla ölümüne ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde evinde misafir olarak bulunan şahsın bıçakla ağır yaralanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, KADES ihbarıyla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Eskişehir'de evine misafir olarak gelen şahsın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.E. adlı kadının evinde misafir olarak bulunan Osman K., mutfakta henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralandı. KADES ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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