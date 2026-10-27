Bakan Kurum, Antalya\'daki COP31\'de 1,5 milyona varan misafir ağırlanacağını söyledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP 31 ile kıtalar arasında köprü kuracaklarını söyleyerek, "85 lider, 300'e yakın bakan, 3 bin medya mensubu, 1,5 milyona varan misafirimizin katılımıyla, küresel iklim gündemine Antalya'dan yön vereceğiz. ve en önemlisi de inanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak" dedi.

İletişim Başkanlığı'nda 'Sıfır Atıktan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi' paneli ve 'İklim Diplomasisi' kitabı tanıtım programı düzenlendi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Bakan Kurum, "Sıfır Atık ülkemizde büyük bir seferberliğe dönüştü; bireyden topluma dalga dalga yayıldı. Çocuklarımız öğrendiklerini evlerine taşıdı. Ailelerimiz alışkanlıklarını değiştirdi. Bizler de kamu otoritesi olarak, kurumlarımızdan okullarımıza, belediyelerimizden işletmelerimize kadar geniş bir uygulama alanı oluşturduk. Biz bu hareketle, kaynaklarımızı korurken enerji ve su tasarrufu yaptık, sera gazı salımını azalttık. 2017 yılında yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı, 2025'te yüzde 37'ye ulaştırdık. Bu dönemde 90 milyon ton atığı geri kazandık; ekonomimize yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağladık. Şimdi Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) ile yeni bir aşamadayız. Atıklarımızı topluyor, dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Depozitolu Ambalajlar Sistemi ile 520 milyon ambalajı ekonomiye yeniden kazandırdık. Bu yönüyle Sıfır Atık Hareketi sadece yerel bir tecrübenin ve küresel bir başarının adı değil; küresel ölçekte yürüttüğümüz iklim diplomasisinin ortak çalışma dilidir. Ben bu vesileyle bir kez daha Sıfır Atık hareketinin dünyaya yayılması için büyük gayret gösteren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YOĞUN BİR HAZIRLIK YÜRÜTTÜK'

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin güçlü bir diplomasi gerektirdiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi, 'Barışa giden en kestirme yol, yapıcı diyalog ve diplomasidir.' Biz de insanlığın doğayla artık barışması gerektiği inancıyla, iklim krizinin temel nedeni olan bizleri yani insanlığı diyaloğa davet ediyoruz. Bu kapsamda, ülkelerin imkanları, ihtiyaçları ve iklim krizindeki sorumluluklarının farklı olduğu gerçeğini merkeze alıyoruz. Kuraklıkla mücadele eden bir ülkenin de yükselen deniz seviyeleri nedeniyle geleceğinden endişe eden bir ada devletinin de sesini duyurmak istiyoruz. COP31'e işte tam da bu anlayışla hazırlandık ve yol haritamızı 'Diyalog', 'Uzlaşı' ve 'Aksiyon' olarak belirledik. Diyalogla ülkelerin ihtiyaçlarını dinleyecek, uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendirecek, eylemle bu iradeyi somut sonuçlara dönüştüreceğiz. Antalya'da kuracağımız her masanın, dünyanın bir yerinde çözüme kavuşan bir ihtiyaca karşılık gelmesini istiyoruz. Bu amaçla yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında yoğun bir hazırlık yürüttük. Hatay'dan Çin'e, Rusya'dan Trabzon'a, Fiji'den Bonn'a, Suudi Arabistan'dan Brüksel'e Cenevre'ye kadar 51 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik, bu kapsamda 16 uluslararası zirveye katıldık. Bu temasların her birinde, ülkelerin neye ihtiyaç duyduğunu ve birlikte ne yapabileceğimizi konuştuk. Antalya'ya, işte tüm bu toplantıların, yıl boyunca dinleyerek ve birlikte çalışarak yürüttüğümüz iklim diplomasisinin çıktılarıyla gidiyoruz" dedi.

'COP 31, UYGULAMA COP'U OLACAK'

Kurum, Türkiye olarak hedeflerini belirlediklerini ve taahhütlerini ortaya koyduklarını ifade ederek, "Şimdi bu hedefleri hayata geçirecek yatırımları hızlandırma, iş birliklerini büyütme zamanıdır. 'COP 31, uygulama COP'u olacak' sözümüze yakışır 10 önceliğimizi konuşacağız. Nedir o 10 öncelik? İlk önceliğimiz Sıfır Atık. COP alanının her noktasında deneyimleyeciğimiz Sıfır Atık müzakerelerde de ana başlıklardan biri olacak. 2035'e kadar küresel belediye atık üretiminde beklenen artışı en az yarı yarıya azaltmayı hedef koyduk. Aynı tarihe kadar döngüsel malzeme kullanım oranının en az 2035 yılına kadar yüzde 15'e ulaşması için ortaklıkları teşvik ediyoruz. Denizlerimizi ve okyanuslarımızı korumak için, kirliliği kaynağında önleyecek, kıyılarımızın dayanıklılığını güçlendirecek hazırlıklar yaptık. 'Gıda güvenliği, suyu ve toprağı koruyarak sağlanır' dedik. Üreticiyi destekleyecek, iklime dayanıklı tarımı yaygınlaştırma anlayışıyla hareket ettik. 'İklime dirençli şehirler insanlığın ortak hedefi olmalı' dedik; Türkiye olarak binaların enerji kullanım yoğunluğunu 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltma hedefi koyduk. Öte yandan İLBANK'ımızın tecrübesiyle geliştirdiğimiz SURFF'la, şehirlerimizin altyapı ihtiyaçlarını finansmana hazır yatırım projelerine dönüştürmeyi amaçladık. Bununla birlikte finansmanı ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için İklim Uygulama Köprüsü'yle (BRİDGE), ülkelerin hedeflerini uygulanabilir projelerle buluşturacağız. Proje hazırlığından teknik desteğe, finansmana erişime kadar ihtiyaç duyulan bağlantıları güçlendireceğiz. Temiz enerji dönüşümünü hızlandıracağız. Elektrifikasyonun küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'te yüzde 35'e ulaşması için iş birliklerini geliştireceğiz. Yeşil sanayileşmede daha az kaynak kullanarak daha verimli üretimi büyüteceğiz. Elbette eylem gündemimizde gençlerimizi unutmadık. 45 bin gönüllümüz var. Geleceğin gerçek sahiplerini eğitimle destekleme ve onlara daha fazla söz hakkı vermeyi özellikle önemsedik. Bunu COP'un her alanında uygulayacağız" diye konuştu.

'KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİNE ANTALYA'DAN YÖN VERECEĞİZ'

Kurum ayrıca "COP 31 başkanlığımızın tamamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın en çetin krizlerde dahi diyalogdan vazgeçmeyen, uzlaşı için sorumluluk alan anlayışını benimseyeceğiz. Bu anlayışla, Türkiye olarak bir kez daha, kıtalar arasında köprü kuracağız. 85 lider, 300'e yakın bakan, 3 bin medya mensubu, 1,5 milyona varan misafirimizin katılımıyla, küresel iklim gündemine Antalya'dan yön vereceğiz. Antalya'da öyle bir zirve yapacağız ki, burada iklim krizini, diplomasiyle, sanatsal gösterilerle, kültürel etkinlikler ve gençlerimizin enerjisiyle çok güçlü bir şekilde anlatacağız. Ulusal, uluslararası çok değerli sanatçılarımızın eserleri, sergiler, konserler, paneller, etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatacağız. Mavi alandan yeşil alana 1,1 milyon metrekarenin tamamında Antalya'nın misafirperverliğini, Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. ve en önemlisi de inanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak. Diyalogla kurulan her masa, uzlaşıya ve eyleme dönüşecek. Birlikte attığımız her adım, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİN ÖNEMLİ MESELELERİNDEN BİRİNİ ELE ALIYORUZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise iklim sorunlarının sınır tanımayan bir doğası olduğunu belirterek, "Biyoçeşitlilik kaybı, okyanus kirliliği, çölleşme, su kaynakları ile ilgili meseleler, küresel ısınma, atık yönetimi, çevre sorunları gibi devasa bir alandan bahsediyoruz. Bütün bu meseleler devletlerin kendi ulusal kaynakları ile çözülebilecek bir ölçeğin çok ötesindedir. 'İklim diplomasisi' kavramını da bu sebeple kullanmaktayız. Hükümetlerin politikaları ancak uluslararası müzakere, iş birliği ve ortak taahhüt mekanizmaları ile anlamlı hale gelecektir. Dolayısıyla bugün burada, aynı zamanda dış politikamızın ve ulusal güvenliğimizin önemli meselelerinden birini ele alıyoruz. Hazırladığımız 'İklim Diplomasisi' kitabı da bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Bu eserimizin, ülkemizin iklim alanındaki birikimini, mücadelesini ve vizyonunu bir araya getirerek bu alandaki çalışmalara ve politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

'3 BİN BASIN MENSUBUNUN BİN 400'ÜNÜN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI'

Duran, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'in Türkiye'nin iklim diplomasisi alanındaki vizyonunu uluslararası toplumla paylaşması açısından önemli bir imkan olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin COP31 vizyonu, diyalogla güveni yeniden tesis etmek ve taahhütleri sahada somut sonuçlara dönüştürmek üzerine kuruludur. 'Geleceğin COP'u' anlayışıyla hedefimiz, iklim konusundaki sözlerin ölçülebilir ve kalıcı uygulamalara dönüşmesine katkı sağlamaktır. Hedefimiz ise uluslararası taahhütlerin uygulanmasını hızlandırmak, ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek ve iklim eyleminin somut sonuçlar üretmesini desteklemektir. İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını uluslararası kamuoyuna aktarılması amacıyla çevre ve iklim medya turları düzenledik. COP31'e katılacak ulusal ve uluslararası medya mensuplarının akreditasyon işlemlerini titizlikle yürütüyoruz. Başvuran yaklaşık 3 bin basın mensubunun bin 400'ünün işlemleri tamamlandı. Konferans alanında gazetecilerin görev yapacağı medya merkezinin planlanması ve teşkiline yönelik çalışmalara da katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu zirvenin, farklı koşullara ve önceliklere sahip ülkeleri ortak çözümler etrafında buluşturacağına inanıyoruz" dedi.