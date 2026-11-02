Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü - Son Dakika
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Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

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Osimhen\'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz günlerde ikinci kez kız babası olmanın mutluluğunu yaşadı. Nijeryalı futbolcunun dünyaya gelen kızı için hastanede hazırlanan özel oda ise dikkat çekti. Pembe ve beyaz balonlar, dev tavşan figürleri ve gösterişli süslemelerle hazırlanan odayı görenlerin aklına "Para var, huzur var" sözü geldi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, futbol sahalarındaki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle de dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde ikinci kızını kucağına alan yıldız futbolcu, ailesine katılan yeni üyenin sevincini yaşarken hastanede hazırlanan özel oda da göz kamaştırdı. Bebeğin dünyaya gelişi için baştan sona süslenen odada pembe ve beyaz renklerin hâkim olduğu gösterişli bir konsept tercih edildi.

HASTANE ODASI ADETA MASAL DİYARINA DÖNÜŞTÜ

Osimhen'in yeni doğan kızı için hazırlanan hastane odasında tavandan zemine kadar uzanan pembe ve beyaz balonlar, büyük tavşan figürleri ve özel tasarım süslemeler yer aldı. Odanın merkezinde bebeğe özel hazırlanan çok katlı pasta bulunurken duvarlardaki desenler ve dekoratif detaylar da dikkat çekti. Pembe tonlarının ağırlıkta olduğu süslemeler, hastane odasını adeta özel bir davet alanına dönüştürdü.

Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

DEV TAVŞANLAR VE ÖZEL TASARIM PASTA DİKKAT ÇEKTİ

Hazırlanan odanın en dikkat çekici ayrıntıları arasında büyük beyaz tavşan figürleri yer aldı. Balonlarla çevrili alanda konumlandırılan tavşanların yanı sıra bebeğin dünyaya gelişine özel hazırlanan pasta da dekorasyonun merkezine yerleştirildi. Odanın bir bölümünde küçük hediyelikler, çerçeveler ve uyumlu renklerde süslemeler bulunurken bütün detayların aynı konsept etrafında hazırlandığı görüldü.

Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü

OSIMHEN'İN MUTLU GÜNÜNDEN RENKLİ KARELER

Yıldız futbolcunun mutlu gününde çekilen fotoğraflarda Osimhen'in, kendisine eşlik eden iki kadınla birlikte pastanın önünde poz verdiği görüldü. Üçlünün neşeli halleri dikkat çekerken Osimhen'in gülümsemesi de objektiflere yansıdı. Gösterişli hastane odası ve kutlama için hazırlanan detaylar, Nijeryalı golcünün ikinci kızının dünyaya gelişini nasıl karşıladığını gözler önüne serdi.

Victor OsimhenGalatasaraySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Osimhen'in kızına hazırlattığı odayı görenler şaşkına döndü - Son Dakika
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