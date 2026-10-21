Galatasaray\'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk olmaya hazırlanan Galatasaray, deplasman tribününde yerini alacak sarı-kırmızılı futbolseverlere seslendi.

TOPLANMA ALANI VE HAREKET SAATİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, stadyum kapılarının yerel saatle 16.45 itibarıyla taraftarlara açılacağı bildirildi. Fransız emniyeti ve kulüp yetkililerinin koordinasyonunda hazırlanan plana göre, taraftarlar için ana toplanma noktası olarak Grand'Place Lille belirlendi. Bu bölgede bir araya gelecek olan sarı-kırmızılı severlerin, Grand'Place yakınındaki Rihour Metro Durağı'ndan en geç saat 15.45’te hareket etmeleri gerektiği önemle vurgulandı.

BÖLGEYE ULAŞIM VE ÜST ARAMASI

Metro yolculuğunun ardından 4 Cantons Metro Durağı'nda inecek olan taraftarların, yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüşün ardından stadyum kompleksine ulaşabileceği kaydedildi. Karşılaşma öncesinde güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulacağı belirtilirken, stat girişinde tüm taraftarlara kapsamlı üst araması ve detaylı bilet kontrolü uygulanacağı aktarıldı.

MİSAFİR TRİBÜNÜ DIŞINA GİRİŞ YASAK

Galatasaray yönetimi, Fransa'daki organizasyonda herhangi bir mağduriyet veya güvenlik ihlali yaşanmaması adına taraftarların yalnızca kendilerine ayrılan özel kapılardan içeri alınacağını ve misafir tribünü haricinde farklı bir sektöre giriş yapmalarının kesin olarak yasaklandığını bildirdi.