Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık yenilginin ardından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz ekibinin, ağır mağlubiyete rağmen gösterdiği mücadeleyle dikkat çeken Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldığı ileri sürüldü.

6-0'LIK MAÇTA İNGİLİZLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Aston Villa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, takımının farklı yenilgisine rağmen bireysel performansıyla öne çıkan isimlerden biri oldu.

25 yaşındaki futbolcu, mücadelede 68 kez topla buluşurken 43 pasının 39'unda isabet sağladı. Sekiz orta denemesinde bulunan Oğuz, takım arkadaşlarına üç şut pası verdi.

Milli futbolcu ayrıca 14 ikili mücadeleye girerek bu alanda Fenerbahçe'nin en yüksek sayısına ulaştı. Dört çalım denemesinin ikisinde başarılı olan Oğuz, beş şut çekmesine rağmen gol bulamadı.

ASTON VILLA'DAN SÜRPRİZ SORULAR

İngiliz ekibinin yetkililerinin, karşılaşmanın ardından Oğuz Aydın hakkında Fenerbahçeli yöneticilerden bilgi aldığı öne sürüldü. Aston Villa cephesinin, "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?" sorularını yönelttiği iddia edildi. Premier Lig temsilcisinin milli futbolcunun performansından etkilendiği ve ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye teklif yapmayı değerlendirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024-2025 sezonu başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1,83 metre boyundaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 14 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bu maçların yalnızca beşine ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın'ın A Milli Takım'da da 16 maçlık tecrübesi bulunuyor. Aston Villa'nın ara transfer döneminde resmi bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.